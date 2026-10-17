«Грузинская мечта»: На заседании большинства члены правящей команды обсудили текущие политико-экономические процессы в стране
В центральном офисе политического объединения «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» состоялось заседание политсовета партии, на котором присутствовал её основатель и почетный председатель Бидзина Иванишвили.
Согласно информации партии, состав политсовета «Грузинской мечты» был обновлен – в его состав вошли лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалия и председатель правительства Автономной Республики Аджара Зураб Патарадзе.
После окончания заседания политсовета встреча продолжилась в формате парламентского большинства.
Как на заседании Политического совета, так и на заседании большинства члены правящей команды обсудили текущие политико-экономические процессы в стране.
Почетный председатель партии поблагодарил членов команды за их активную работу. Бидзина Иванишвили подвел итоги проблем с коррупцией, с которой команда сталкивалась в прошлом, и отметил, что эти вызовы были полностью и эффективно преодолены благодаря эффективной работе премьер-министра, правительственной команды и правоохранительной системы.
На заседании также обсуждались конкретные инициативы и реформы, недавно анонсированные правительством. Заседание большинства прошло в формате дискуссии.
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