«Грузинская мечта»: На заседании большинства члены правящей команды обсудили текущие политико-экономические процессы в стране

Согласно информации партии, состав политсовета «Грузинской мечты» был обновлен – в его состав вошли лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалия и председатель правительства Автономной Республики Аджара Зураб Патарадзе.

В центральном офисе политического объединения «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» состоялось заседание политсовета партии, на котором присутствовал её основатель и почетный председатель Бидзина Иванишвили.

Как на заседании Политического совета, так и на заседании большинства члены правящей команды обсудили текущие политико-экономические процессы в стране.

Почетный председатель партии поблагодарил членов команды за их активную работу. Бидзина Иванишвили подвел итоги проблем с коррупцией, с которой команда сталкивалась в прошлом, и отметил, что эти вызовы были полностью и эффективно преодолены благодаря эффективной работе премьер-министра, правительственной команды и правоохранительной системы.

На заседании также обсуждались конкретные инициативы и реформы, недавно анонсированные правительством. Заседание большинства прошло в формате дискуссии.