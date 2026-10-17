Кобахидзе: Запрет политических партий является конституционным инструментом, предусмотренным конституциями практически всех демократических стран

Запрет политических партий является одним из конституционных инструментов, предусмотренных как Конституцией Грузии, так и практически всех демократических стран, – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

По его словам, когда партии требуют политизирования этого вопроса, это свидетельствует об их настрое.

«В первую очередь, это юридический вопрос. Соответственно, если кто-либо хочет высказать свое мнение по этому поводу, ему следует ознакомиться с иском, а позже и с решением Конституционного суда. Таков наш призыв. Это иск, а затем и решение, которое Конституционный суд вынесет в той или иной форме. Политизирование этого вопроса само по себе является нарушением принципов, в том числе европейских. Когда эти партии требуют политизирования этого вопроса, это еще раз указывает на их настрой. Это неправильно. Этот вопрос не должен быть политизирован. Прежде всего, каждый должен ознакомиться с юридическими нюансами, содержанием иска, затем с содержанием решения, и только после этого можно будет давать юридические оценки, а затем и все остальное.

Что касается запрета политических партий в целом, это один из конституционных инструментов, предусмотренных как Конституцией Грузии, так и практически всех демократических стран. Поэтому говорить о том, что начало такого разбирательства означает развитие недемократических процессов, конечно же, чистая спекуляция, тем более что существует конкретная практика Украины, Молдовы и других стран, где политические партии были запрещены. В этих случаях никто не говорит о нарушении каких-либо демократических принципов. Напротив, это демократический процесс, это юридический процесс. Главное, чтобы все осмыслили содержание иска и на его основе делали юридические комментарии по этому вопросу», — отметил Кобахидзе.