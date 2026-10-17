Власти Грузии пообещали обнародовать смету похорон патриарха на фоне обвинений в растратах
Предварительная проверка не выявила никаких нецелевых трат или финансовых нарушений при расходовании бюджетных средств на организацию похорон Католикоса-Патриарха Илии II, а большая часть из изначально выделенной суммы была возвращена в государственную казну. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге после заседаний парламентского большинства и политсовета правящей партии «Грузинская мечта».
«В связи с расходами на похороны патриарха несколько раз распространялась информация о том, что средства были потрачены не по назначению. У меня уже есть предварительная информация по этому вопросу от администрации правительства. Согласно этим данным, никаких нецелевых расходов не выявлено. Более того, было выделено значительно больше средств, и большая их часть была возвращена. Однако, учитывая общественный интерес и многочисленные заявления на эту тему, мы считаем своим долгом предоставить обществу полную и подробную информацию. Мы сделаем это в ближайшее время», — заявил Кобахидзе.
Отвечая на вопрос, должны ли правоохранительные органы заинтересоваться этой темой, премьер сказал, что сначала власти представят информацию общественности, а уже потом «можно будет обратиться в любое ведомство, если вопросы останутся».
Илия II, возглавлявший Грузинскую православную церковь почти полвека, был похоронен 22 марта 2026 года. На организацию беспрецедентной по масштабу прощальной церемонии правительство первоначально выделило 5,59 млн лари, распределив их между шестью ведомствами. Наибольшую сумму — 3 млн лари — получило министерство культуры, которое на тот момент возглавляла Тинатин Рухадзе.
В мае 2026 года правительство официально скорректировало смету с учетом фактических расходов, сократив финансирование до 2,56 млн лари. Выяснилось, что Минкульт израсходовал лишь 722,6 тыс. лари, а оставшиеся 2,28 млн лари просто не освоил и вернул в бюджет.
Все закупки проводились по упрощенным процедурам — без конкурсов. Окончательные подрядчики неизвестны. Организации Transparency International Georgia еще в сентябре потребовала раскрыть подробности расходования средств.
Дополнительные вопросы возникли из-за прежней деятельности Рухадзе. До прихода в правительство она работала советником компании Tikharti, занимающейся организацией мероприятий. TI поставила вопрос о том, не получала ли связанная с министром компания средства на организацию похорон.
Руководитель пресс-службы Патриархии протоиерей Андриа Джагмаидзе пояснял, что низкие траты объясняются простым фактом — большинство частных компаний и подрядчиков отказались брать деньги за услуги во время похорон патриарха.
Несмотря на заверения Патриархии, спустя месяц тема трат на похороны стала причиной целой кампании против экс-министра культуры. Причем развернули ее активные сторонники партии власти. Президент «Палаты культуры» Давид Окиташвили прямо обвинил Рухадзе в растрате и призвал прокуратуру и Службу госаудита начать расследование.
Главной мишенью Окиташвили и поддержавших его партийных функционеров (включая депутата Димитрия Самхарадзе) стала не столько сама Рухадзе, сколько бывший глава СГБ и экс-вице-премьер Мамука Мдинарадзе. Окиташвили назвал Мдинарадзе «политическим покровителем» Рухадзе, при помощи которого она якобы получила кресло министра, и обвинил обоих в «предательстве «Грузинской мечты»».
В парламенте возможные допросы Мдинарадзе и Рухадзе уже не отрицают: депутат от правящей партии Тенгиз Шарманашвили заявил, что если Окиташвили предоставит доказательства, прокуратура обязана допросить всех фигурантов.
Ещё в разделе «Политика» Все →
- Кобахидзе: У меня есть предварительная информация о расходах на похороны Патриарха, и никаких нецелевых расходов не выявляется
- Ираклий Кобахидзе об Ираклии Гарибашвили
- Главные итоги большого заседания «Грузинской мечты»
- Кобахидзе: Запрет политических партий является конституционным инструментом, предусмотренным конституциями практически всех демократических стран
- «Грузинская мечта»: На заседании большинства члены правящей команды обсудили текущие политико-экономические процессы в стране
- К политсовету «Грузинской мечты» присоединятся Ираклий Кирцхалия и Зураб Патаридзе