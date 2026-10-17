Власти Грузии пообещали обнародовать смету похорон патриарха на фоне обвинений в растратах

Предварительная проверка не выявила никаких нецелевых трат или финансовых нарушений при расходовании бюджетных средств на организацию похорон Католикоса-Патриарха Илии II, а большая часть из изначально выделенной суммы была возвращена в государственную казну. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге после заседаний парламентского большинства и политсовета правящей партии «Грузинская мечта».

«В связи с расходами на похороны патриарха несколько раз распространялась информация о том, что средства были потрачены не по назначению. У меня уже есть предварительная информация по этому вопросу от администрации правительства. Согласно этим данным, никаких нецелевых расходов не выявлено. Более того, было выделено значительно больше средств, и большая их часть была возвращена. Однако, учитывая общественный интерес и многочисленные заявления на эту тему, мы считаем своим долгом предоставить обществу полную и подробную информацию. Мы сделаем это в ближайшее время», — заявил Кобахидзе.

Отвечая на вопрос, должны ли правоохранительные органы заинтересоваться этой темой, премьер сказал, что сначала власти представят информацию общественности, а уже потом «можно будет обратиться в любое ведомство, если вопросы останутся».