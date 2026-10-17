Главные итоги большого заседания «Грузинской мечты»

Формально главным итогом заседания политсовета стало расширение его состава: в руководящий орган партии вошли лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалия и глава правительства Аджарии Зураб Патарадзе. Однако в центре внимания оказались и более чувствительные темы — коррупционные дела бывших высокопоставленных соратников и их последствия для правящей команды.

Пресс-служба правящей партии опубликовала видеоотчеты с обеих встреч без аудиодорожек. В роликах видно, как Иванишвили обращается к залу, в то время как высшие чиновники и депутаты молча выслушивают его указания. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе позже заверил журналистов, что переговоры прошли в формате «живой и интересной дискуссии», охватившей как внешнеполитическую, так и внутреннюю повестку.

Центральный офис «Грузинской мечты» принял первые за долгое время совместное заседание политсовета и парламентского большинства. Встречу лично возглавил основатель партии, миллиардер Бидзина Иванишвили, которого критики называют неформальным правителем страны.

Иванишвили прокомментировал дела бывших соратников

В официальном сообщении «Грузинской мечты» говорится, что Иванишвили подвел итоги борьбы с коррупцией и заявил, что проблемы, с которыми партия сталкивалась в прошлом, «полностью и эффективно преодолены» благодаря работе премьер-министра, правительства и правоохранительной системы.

Комментируя итоги встречи, Кобахидзе подтвердил, что Иванишвили высказался о резонансных делах бывших членов команды. В частности, обсуждалась судьба экс-премьер-министра Ираклия Гарибашвили, который находится под стражей вместе с несколькими бывшими высокопоставленными чиновниками.

«Для всех нас, и в первую очередь для Бидзины Иванишвили, очень больно и досадно, когда события развиваются подобным образом и бывшие члены команды отбывают наказание за конкретные преступления. Это стало определенным ударом по партии», — заявил премьер.

При этом вопрос о возможном помиловании или освобождении Гарибашвили, по словам Кобахидзе, на заседании не поднимался. Иванишвили лишь выразил сожаление по поводу произошедшего.

Гарибашвили отбывает пятилетний срок по делу об отмывании незаконных доходов. В августе прокуратура предъявила ему новое обвинение — в получении взятки в особо крупном размере, 750 тысяч лари, через бывшего министра обороны Джуаншера Бурчуладзе. Гарибашвили категорически отрицает свою вину. Из заключения он публикует письма с обвинениями в адрес действующего премьера.

Кобахидзе уклонился от ответа о Мдинарадзе

Еще одной темой, интересовавшей журналистов, стала судьба Мамуки Мдинарадзе — бывшего главы Службы государственной безопасности и экс-вице-премьера, который в конце августа внезапно ушел из политики. За его уходом последовала серия кадровых перестановок в силовых структурах. Наблюдатели расценивали их как чистку системы от людей, связанных с Мдинарадзе.

На днях бывший чиновник зарегистрировал частную компанию Mdinaradze Advisory Group, предположительно ориентированную на политический консалтинг. На этом фоне член политсовета ГМ, депутат Дито Самхарадзе опубликовал эмоциональный пост в Facebook, где говорил что оппоненты «пытаются найти слабых, трусливых людей» в их команде, однако они «своевременно разоблачают таких крыс».

Журналисты предположили, что все эти эпитеты посвящались Мдинарадзе. Они спросили Кобахидзе, обсуждалось ли на заседании возможное юридическое давление на экс-вице-премьера.

Кобахидзе назвал подобные опасения безосновательными, но от прямого ответа на вопрос о том, сохранилась ли между ними личная дружба, уклонился.

«Человек ушел из политики, и я не считаю целесообразным публично педалировать эту тему. А вопросы о дружбе — это не ваш вопрос, мы не на заполнении “анкеты друзей”. Назовите мне хоть одну причину, почему я должен отвечать на это после заседания политсовета», — заявил Кобахидзе.

Он посоветовал уточнить у самого Самхарадзе, кого тот подразумевал под «крысой».

Слухи об отставке премьера

Накануне заседания в оппозиционных СМИ появились сообщения о том, что Кобахидзе может объявить об отставке после встречи с Иванишвили.

Премьер отреагировал на эти публикации с иронией, назвав их «циклическими фантазиями оппозиции».

«Видимо, опять прошло три месяца, у них эти темы крутятся трехмесячными циклами. Какая по счету это “отставка”, я уже сбился со счета. Никаких других кадровых вопросов, кроме расширения политсовета на двух человек, на заседании не рассматривалось», — заявил Кобахидзе.