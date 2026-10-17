Ираклий Кобахидзе об Ираклии Гарибашвили

То, что произошло, досадно для всех нас, в том числе и в первую очередь для Бидзины Иванишвили, — когда процессы развиваются подобным образом и бывшие члены команды отбывают наказание за конкретные преступления, — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе после завершения заседаний политсовета и большинства, в котором участвовал почётный председатель партии Бидзина Иванишвили.

Отвечая на вопрос о том, не говорилось ли об освобождении из заключения в какой-либо форме бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, Кобахидзе отметил, что этот вопрос не обсуждался, а Бидзина Иванишвили высказал общую оценку ситуации.

«Вы знаете, какими были процессы, есть, в том числе, люди, которые находятся в учреждениях по исполнению наказаний. Конечно, для команды было важно выслушать мнение Бидзины Иванишвили по таким вопросам, и по существу разговор был об этом. Для всех нас, в том числе, разумеется, в первую очередь для Бидзины Иванишвили, досадно то, что произошло, когда процессы развиваются таким образом и бывшие члены команды отбывают наказание за конкретные преступления, прежде всего, это обидно, и Бидзина Иванишвили также выразил эту досаду. Прискорбно то, что произошло. Это, конечно, стало своего рода ударом для команды. Это комментарий, который можно дать по данному вопросу. Очень жаль, что это произошло.

Об этом вопросе [освобождении Гарибашвили из тюрьмы] разговора не было. Бидзина Иванишвили в самых общих чертах коснулся развившихся процессов и сделал общую оценку», — заявил Кобахидзе.