Кобахидзе: У меня есть предварительная информация о расходах на похороны Патриарха, и никаких нецелевых расходов не выявляется
По заявлению премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, у него имеется первичная информация в связи с расходами на похороны Патриарха, согласно которой, «никаких нецелевых расходов не выявляется».
Как сообщил Кобахидзе журналистам, подробную информацию о данных расходах общественности предоставят в ближайшее время.
«В связи с расходами, связанными с похоронами Патриарха, неоднократно распространялась информация, что были нецелевые расходы средств. По этому поводу у меня уже есть предварительная информация от администрации правительства. Согласно первичной информации, никаких нецелевых расходов не выявляется. Более того, было выделено значительно больше, и большая часть этой суммы возвращена. Однако, исходя из того, что есть общественный интерес и был ряд заявлений, мы считаем своим долгом поделиться с общественностью полной, детальной информацией и сделаем это в ближайшее время», — заявил Кобахидзе.
Что касается того, должны ли следственные ведомства заинтересоваться этой темой, Кобахидзе заявил, что сначала общественности представят информацию, и если останутся вопросы, тогда можно будет обратиться в любое ведомство.
«Сначала мы представим вам детальную информацию, и если по этому вопросу останутся какие-либо вопросы, давайте обсудим вместе и сможем обратиться в любое ведомство», — заявил Ираклий Кобахидзе.
Ещё в разделе «Политика» Все →
- Ираклий Кобахидзе об Ираклии Гарибашвили
- Главные итоги большого заседания «Грузинской мечты»
- Власти Грузии пообещали обнародовать смету похорон патриарха на фоне обвинений в растратах
- Кобахидзе: Запрет политических партий является конституционным инструментом, предусмотренным конституциями практически всех демократических стран
- «Грузинская мечта»: На заседании большинства члены правящей команды обсудили текущие политико-экономические процессы в стране
- К политсовету «Грузинской мечты» присоединятся Ираклий Кирцхалия и Зураб Патаридзе