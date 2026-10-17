Кобахидзе: У меня есть предварительная информация о расходах на похороны Патриарха, и никаких нецелевых расходов не выявляется

По заявлению премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, у него имеется первичная информация в связи с расходами на похороны Патриарха, согласно которой, «никаких нецелевых расходов не выявляется».

Как сообщил Кобахидзе журналистам, подробную информацию о данных расходах общественности предоставят в ближайшее время.

«В связи с расходами, связанными с похоронами Патриарха, неоднократно распространялась информация, что были нецелевые расходы средств. По этому поводу у меня уже есть предварительная информация от администрации правительства. Согласно первичной информации, никаких нецелевых расходов не выявляется. Более того, было выделено значительно больше, и большая часть этой суммы возвращена. Однако, исходя из того, что есть общественный интерес и был ряд заявлений, мы считаем своим долгом поделиться с общественностью полной, детальной информацией и сделаем это в ближайшее время», — заявил Кобахидзе.