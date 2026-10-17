 Кирцхалия: На заседаниях политсовета и большинства Бидзина Иванишвили больше всего говорил именно об Ираклии Кобахидзе, все без исключения слова были похвалой

Лидер парламентского большинства и член политсовета «Грузинской мечты» Ираклий Кирцхалия в беседе с журналистами прокомментировал поднятые слухи о премьер-министре, якобы Ираклий Кобахидзе уйдёт в отставку или будет освобожден от должности.

По словам Кирцхалия, на заседаниях как политсовета «Грузинской мечты», так и большинства действительно говорили об Ираклии Кобахидзе, в том числе, основатель партии и почётный председатель Бидзина Иванишвили много говорил о нём, однако все его слова были исключительно хвалебными.

«Действительно, говорилось и о господине премьере. В том числе, господин Бидзина Иванишвили действительно много говорил о нём, но абсолютно все слова в его адрес были словами похвалы. Конечно, команда присоединяется к поддержке и похвалам, высказанным Бидзиной Иванишвили в адрес Ираклия Кобахидзе, поскольку под его руководством правительство Грузии работает очень хорошо и не только нет каких-либо оснований для его отставки, но и абсолютно каждый прошедший день подтверждает, что он лучший премьер-министр. Именно это подчеркнул Бидзина Иванишвили, уделил разговору о нём больше всего времени, и эта беседа была исключительно похвалой в адрес Ираклия Кобахидзе.

Когда данность такова и все видят, насколько порядочный, трудолюбивый и честный премьер у страны, а оппозиция при этом распространяет подобные слухи, очень хорошо видно, где в каком они состоянии», — заявил Ираклий Кирцхалия.