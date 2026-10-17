Кобахидзе предложил ЕС публичный диалог и заранее разочаровался в новом отчете Еврокомиссии
Власти Грузии готовы возобновить диалог с Евросоюзом при условии открытого и публичного формата. Об этом заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на брифинге по итогам заседаний политсовета и парламентского большинства правящей партии «Грузинская мечта».
«Шаги должны быть сделаны с обеих сторон, и у нас есть очень четкое и простое предложение: давайте начнем диалог. Мы считаем, что этот диалог должен проходить на политическом уровне. В конечном счете решения принимают политики — как с одной, так и с другой стороны… Второе принципиальное и важное для нас условие — диалог и дискуссия должны быть открытыми и публичными, чтобы грузинское общество могло за ними следить», — заявил Кобахидзе, добавив, что отказ Брюсселя от такого формата будет свидетельствовать об отсутствии реального желания «оздоровить отношения».
Тут же он обвинил ЕС в «несправедливом отношении и двойных стандартах», сообщив, что правительство Грузии не рассчитывает на положительные оценки в предстоящем отчете Еврокомиссии по расширению, публикация которого назначена на 4 ноября 2026 года.
«Предстоящий отчет, вероятно, будет похож на предыдущий, поскольку мы не видим каких-либо существенных изменений в подходах Еврокомиссии, что очень прискорбно. Мы видим двойные стандарты и несправедливое отношение к грузинскому народу, которое пока не изменилось. Исходя из этого, мы не думаем, что стоит ждать какого-либо улучшения — такова печальная реальность», — констатировал глава правительства.
Предложение Тбилиси о диалоге на собственных условиях звучит на фоне глубочайшего кризиса в отношениях с Брюсселем.
Подав заявку на вступление в ЕС в марте 2022 года, Грузия получила статус кандидата в декабре 2023 года с условием выполнения девяти рекомендаций. Однако после принятия закона об «иноагентах» весной 2024 года Брюссель фактически заморозил интеграционный процесс, прекратил контакты на высшем уровне и финансовую помощь правительству.
В ответ «Грузинская мечта» официально объявила о приостановке вопроса открытия переговоров о членстве в ЕС как минимум до конца 2028 года. Одновременно правительство заверяло, что не отказывается от интеграции, а страна обязательно станет членом ЕС к 2030 году.
За последние два года Европарламент принял около десятка жестких резолюций, отказавшись признавать итоги парламентских выборов конца 2024 года и сравнив методы правящей партии с «российской гибридной тактикой». В ответ официальные лица в Тбилиси неизменно обвиняют европейские институты в шантаже, попытках посягательства на суверенитет и политике «двойных стандартов».
На прошлогоднем этапе оценки Еврокомиссия прямо констатировала, что Грузия сохраняет статус кандидата лишь формально, в то время как Украина и Молдова уже перешли к реальной фазе переговоров.
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