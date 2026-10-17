Кобахидзе предложил ЕС публичный диалог и заранее разочаровался в новом отчете Еврокомиссии

Власти Грузии готовы возобновить диалог с Евросоюзом при условии открытого и публичного формата. Об этом заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на брифинге по итогам заседаний политсовета и парламентского большинства правящей партии «Грузинская мечта».

«Шаги должны быть сделаны с обеих сторон, и у нас есть очень четкое и простое предложение: давайте начнем диалог. Мы считаем, что этот диалог должен проходить на политическом уровне. В конечном счете решения принимают политики — как с одной, так и с другой стороны… Второе принципиальное и важное для нас условие — диалог и дискуссия должны быть открытыми и публичными, чтобы грузинское общество могло за ними следить», — заявил Кобахидзе, добавив, что отказ Брюсселя от такого формата будет свидетельствовать об отсутствии реального желания «оздоровить отношения».

Тут же он обвинил ЕС в «несправедливом отношении и двойных стандартах», сообщив, что правительство Грузии не рассчитывает на положительные оценки в предстоящем отчете Еврокомиссии по расширению, публикация которого назначена на 4 ноября 2026 года.