Нана Кеинишвили, против которой ведется расследование, покинула Совет Национального банка

Как пишет Кеинишвили, она не согласна с распространившимися в отношении неё обвинениями, однако чтобы интересам государства и репутации Национального банка не был нанесен ущерб, решила оставить должность члена Совета Нацбанка.

Соответствующее заявление она опубликовала на своей странице в Facebook.

«В последние дни распространяемая информация, связанная с моим именем, вызвала значительный общественный интерес и ряд вопросов. Именно поэтому я посчитала необходимым лично откликнуться на текущие события и ознакомить общественность со своей позицией.

Я категорически не согласна с распространяемыми в мой адрес обвинениями, будто я использовала своё должностное положение для реализации личных предпринимательских интересов, получения незаконных преимуществ для какой-либо компании или влияния на деятельность других лиц. При этом Национальный банк неоднократно разъяснял, что мой статус в Совете был неисполнительным, и у меня не было мандата на исполнительное управление.

Я уважаю институциональную независимость Национального банка и его полномочия.

Исходя из всего вышеизложенного, чтобы не допустить ущерба интересам государства и репутации Национального банка, я покидаю должность члена Совета Национального банка», — пишет Кеинишвили.

Напомним, Генеральная прокуратура Грузии начала расследование против члена Совета Национального банка Наны Кеинишвили. Как отмечается в распространенной прокуратурой информации, расследование начато по статье о незаконном участии чиновника или приравненного к нему лица в предпринимательской деятельности. По данным прокуратуры, основанием для начала расследования стали заявления руководителей ООО «Битексчейндж», направленные из Национального банка.

После начала расследования прокуратурой Национальный банк принял решение об отводе Наны Кеинишвили от до завершения расследования.