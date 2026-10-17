 Кобахидзе: Планируемый запрет оппозиционных партий не нарушает нормы демократии

Конституционный суд (КС) Грузии начнет рассмотрение иска правящей «Грузинской мечты» 21, 22 и 23 октября.

«Разговоры о том, что сам факт начала такого процесса означает откат от демократии, — это чистой воды спекуляция», — заявил Кобахидзе на брифинге.

Он призвал критиков изучить содержание иска и дождаться решения КС, прежде чем давать оценки.