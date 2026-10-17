Кобахидзе: Планируемый запрет оппозиционных партий не нарушает нормы демократии
Конституционный суд (КС) Грузии начнет рассмотрение иска правящей «Грузинской мечты» 21, 22 и 23 октября.
«Разговоры о том, что сам факт начала такого процесса означает откат от демократии, — это чистой воды спекуляция», — заявил Кобахидзе на брифинге.
Он призвал критиков изучить содержание иска и дождаться решения КС, прежде чем давать оценки.
Иск подали 88 депутатов от правящей партии «Грузинская мечта». Они требуют признать неконституционной деятельность основных оппозионных партий: «Единого национального движения» (ЕНД), «Коалиции за перемены», «Лело — Сильной Грузии», «Федералистов» и «Гахария — за Грузию».
Основанием для иска стали обвинения в действиях, направленных против конституционного строя и независимости Грузии.
В ответ грузинские оппозиционные силы объявили о начале протестной кампании. Ее старт намечен на 25 октября, а ключевая акция в Тбилиси запланирована на 28 ноября — во вторую годовщину решения властей о приостановке переговоров о вступлении Грузии в ЕС до конца 2028 года.
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