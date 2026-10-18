Папуашвили: То, что мы видим во Франции, напоминает о том, что посеявший ветер в чужой стране, пожнет бурю в своей

«И эти не были венецианскими картографами, и те не были египетскими студентами, жаждущими знаний.

То, что мы наблюдаем в эти дни во Франции, напоминает нам: тот, кто сеет ветер в чужой стране, пожнёт бурю в своей», — пишет Папуашвили, поделившись фотографией, на которой вместе с активистами запечатлена посол Франции в Грузии Шераз Гасри.

Во Франции произошли столкновения во время протестных акций, организованных против ситуации в школах и роста стоимости жизни. По данным BBC, были задержаны не менее 1200 человек. В столице и других городах подожгли здания, в том числе в Лиможе, где в результате пожара в здании мэрии обрушилась часть крыши.