Папуашвили: То, что мы видим во Франции, напоминает о том, что посеявший ветер в чужой стране, пожнет бурю в своей
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили прокомментировал события, происходящие во время акций протеста во Франции.
В публикации в социальной сети Папуашвили отметил, что «кто сеет ветер в чужой стране, пожнёт бурю в своей».
«И эти не были венецианскими картографами, и те не были египетскими студентами, жаждущими знаний.
То, что мы наблюдаем в эти дни во Франции, напоминает нам: тот, кто сеет ветер в чужой стране, пожнёт бурю в своей», — пишет Папуашвили, поделившись фотографией, на которой вместе с активистами запечатлена посол Франции в Грузии Шераз Гасри.
Во Франции произошли столкновения во время протестных акций, организованных против ситуации в школах и роста стоимости жизни. По данным BBC, были задержаны не менее 1200 человек. В столице и других городах подожгли здания, в том числе в Лиможе, где в результате пожара в здании мэрии обрушилась часть крыши.
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