Гегелия: Российская цель достигнута — европейской интеграции Грузии нанесен необратимый ущерб
Секретарь по внешним связям партии «Сильная Грузия — Лело» Григол Гегелия обвинил «Грузинскую мечту» в намеренном уничтожении европейского пути Грузии и заявляет, что на данный момент «российская цель достигнута».
В частности, как отмечает Гегелия, европейская интеграция Грузии «необратимо остановлена». Единственный способ возобновить этот процесс оппозиционный политик видит в смене «Грузинской мечты» и политического курса.
«Режим сделал абсолютно всё для того, чтобы европейской интеграции больше не существовало. К сожалению, на данный момент российская цель достигнута, поскольку европейская интеграция Грузии необратимо подорвана и остановлена. Единственное, что будет способствовать возобновлению процесса, — это смена режима и курса. Необходимо срочно и незамедлительно провести все реформы, которые превратят Грузию в адекватное государство; быстрыми темпами вновь двигаться в сторону Европейского союза и работать над восстановлением доверия, которое режим «Грузинской мечты» бездумно растратил и уничтожил», — добавил Гегелия.
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