«Участие в программе добровольное, в ней могут принять участие те семьи вынужденных переселенцев, которые не получали от государства жилую площадь или соответствующую денежную компенсацию. Размер компенсации составляет 10 000 лари на каждого члена семьи- вынужденного переселенца.

По информации Министерства здравоохранения, семьи беженцев могут подавать заявления в Домах юстиции и общественных центрах в масштабе страны.

Сегодня начался прием заявок на получение денежной компенсации для вынужденных переселенцев, он продлится до 2 ноября включительно.

Участие в программе является добровольным и позволяет семьям вынужденных переселенцев самостоятельно решить, воспользоваться ли существующими механизмами обеспечения жильём или выбрать денежную компенсацию. Денежная компенсация особенно важна для тех семей, которые уже приобрели жильё самостоятельно и вместо получения квартиры от государства хотят получить финансовую поддержку.

Для подачи заявления необходим действующий документ, удостоверяющий личность, а в случае несовершеннолетних членов семьи — свидетельство о рождении. При заполнении заявления на месте должны присутствовать все совершеннолетние члены семьи, имеющие статус вынужденного переселенца.

Параллельно с приёмом заявок Агентство по делам вынужденных переселенцев проверит, соответствует ли семья критериям получения компенсации. Компенсация будет выплачена не позднее чем через 45 календарных дней после завершения процесса приёма заявок. Средства будут перечислены на счета семей вынужденных переселенцев в «Банке Либерти».

В текущем году на обеспечение денежных компенсаций выделено 58 миллионов лари. Инициатива продолжится и в следующем году, а дата начала нового этапа приёма заявлений будет объявлена дополнительно.

Механизм денежной компенсации не заменяет действующие программы расселения вынужденных переселенцев. Параллельно продолжится строительство жилых комплексов, соответствующих современным стандартам, а также программа приобретения домов в сельской местности «Дом в селе». Таким образом, у семей вынужденных переселенцев будут различные варианты обеспечения жильём в зависимости от их потребностей и выбора», — отмечается в информации.