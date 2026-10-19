Папуашвили: Насилие во Франции должно прекратиться

«Мы помним заявления Макрона, когда он поддержал агрессивную толпу, пытавшуюся поджечь парламент Грузии. Когда сеешь ветер в другой стране, пожнёшь бурю в собственной», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

По его словам, Франция столкнулась с попыткой штурма государственных институтов уже на собственной территории.

«Так устроен мир: в конечном счёте тот, кто сеет зло, получит то же самое у себя дома. В то же время то, что мы увидели, — это жестокость полиции: человеку оторвали кисть руки, ребёнку, несовершеннолетнему; ребёнку, несовершеннолетнему, выкололи глаз. Молодому человеку сломали челюсть и раздробили её. Фактически то, что мы наблюдаем, — это кровавая хроника с улиц Парижа.

Важно, чтобы это насилие прекратилось. Мы не ведём себя так, как некоторые европейские власти, которые с удовольствием наблюдают за насилием в другой стране, а затем поощряют его. Разумеется, это насилие должно прекратиться. Просто все власти должны понимать: если поддерживаешь насилие в другой стране, то впоследствии столкнёшься с тем же насилием и у себя», — заявил Шалва Папуашвили.