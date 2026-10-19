Папуашвили: Врагам Конституции не место в демократическом партийном ландшафте

По его словам, этот принцип действует во всех странах, в том числе в Грузии.

Как заявил Папуашвили журналистам, Конституция Грузии, как и конституции всех остальных стран, основывается на принципе, согласно которому демократия должна иметь возможность защищать себя, а враги демократии не должны использовать демократические инструменты для подрыва самой демократии.

«Если обратиться к опыту недавнего прошлого, мы увидим, что в Украине были запрещены 18 партий. При этом мы не услышали из Брюсселя ни одного критического слова по этому поводу. В Молдове были запрещены две партии — из Брюсселя мы не услышали ни слова. Более того, в июле этого года в Молдове были запрещены четыре партии, которые признали преемниками одной из ранее запрещённых партий.

Напомню, что именно этот институт — институт партии-преемника — был закреплён парламентом Грузии в прошлом году посредством внесения изменений в закон. Уже тогда мы говорили, что подобные нормы действуют и в других странах. Более того, они не только существуют, но и применяются на практике, в том числе в Молдове, где несколько месяцев назад запретили четыре партии.

Нам ведь говорят, что Молдова и Украина опережают Грузию. В этом отношении они тоже нас опережают. В Украине запрещены 18 партий, а в Молдове — шесть, в том числе партии, запрещённые как партии-преемники. Таким образом, мы пытаемся догнать Молдову и Украину в использовании демократических инструментов. Это я говорю с юмором, хотя вопрос серьёзный», — отметил Папуашвили.

При этом он заявил, что на протяжении многих лет сначала у власти находилась партия, действовавшая против Конституции, а затем «Единое национальное движение» со всеми своими ответвлениями продолжило борьбу против Конституции уже в оппозиции и пыталось насильственным путём свергнуть власть.

«Разумеется, в какой-то момент терпеть это становится недопустимо, поскольку невозможно каждый раз лишь реагировать на происходящее. Государству, которое пытается пресекать антиконституционные действия, необходимы и превентивные меры. Поэтому этот процесс имеет большое значение.

Хорошо, что назначены заседания. Они запланированы на среду, четверг и пятницу. Посмотрим, сколько времени потребуется для рассмотрения вопроса. С нашей стороны в процессе будут участвовать представители истца. Это депутаты парламента Арчил Гордуладзе, Георгий Кахиани, Тенгиз Шарманашвили и Торнике Чеишвили. Надеемся, что в конечном итоге Конституционный суд согласится с нашими аргументами», — заявил Шалва Папуашвили.

На вопрос о том, кто останется в оппозиционном лагере, если суд примет аргументы властей и запретит эти партии, Папуашвили отметил, что «Грузия не испытывает недостатка в партиях».

«Не думаю, что именно на эти партии возлагают надежды даже избиратели оппозиции. Опрос Международного республиканского института (IRI) также показал, что уровень доверия к этим партиям и их рейтинг находятся в пределах статистической погрешности — примерно на нулевой отметке.

Они давно растеряли свою поддержку после того, как бойкотировали результаты выборов 2024 года и разорвали мандаты, полученные от народа, после чего народ отвернулся от них. Это подтверждает и последний опрос IRI, согласно которому рейтинги этих партий находятся примерно на уровне одного процента.

В иске речь идёт о партиях, которые по своей сути являются антиконституционными, неоднократно пытались сменить власть насильственным путём, больше не пользуются поддержкой народа, что подтверждается и результатами опросов.

Поэтому я считаю, что если Конституционный суд согласится с нашими аргументами, от этого выиграют грузинский народ и всё общество. Выиграют не только те, кто негативно относится к этим конкретным партиям, и не только наши сторонники, но и те, кто критически настроен по отношению к властям.

Дело в том, что с оппозиционного поля будет устранено препятствие в виде этих партий, прибегающих к насилию, и оппозиционные избиратели, в том числе критически настроенные граждане, смогут легче найти партию, которая им подходит.

То, что политический ландшафт нашей страны не зависит от этих партий, подтверждается и опросом IRI. Сами представители этих партий также говорят, что сегодня партии мешают консолидации оппозиционного лагеря», — заявил Шалва Папуашвили.