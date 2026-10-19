По его словам, инициатива о запрете партий — это не просто борьба против оппозиционных политических организаций, «это нападение на фундаментальные права граждан, демократический выбор и конституционный строй Грузии».

«Мы обращаемся к Народному защитнику Грузии с призывом не оставаться в стороне от этого процесса, воспользоваться полномочиями, предоставленными ему Конституцией и законом, и представить свою правовую позицию. Когда власти лишают граждан права на политический выбор, Народный защитник должен защищать права человека и свободу каждого гражданина, должен защищать народ.

В условиях, когда в стране разрушены механизмы институциональной защиты, особенно важно задействовать все правовые и международные инструменты. В этом процессе должны участвовать все, кто осознаёт, что права человека и демократия в Грузии находятся под угрозой.

Мы ожидаем, что Народный защитник Грузии в пределах своей компетенции подключится к этому процессу и представит правовое заключение, в котором оценит конституционность ограничения политических прав граждан и возможные последствия такого шага.

Однако процесс запрета партий несёт гораздо более серьёзные угрозы, чем просто запрет политической деятельности оппозиционных организаций и их представителей. В иске критика внешней политики правящей партии представлена как „государственный саботаж“. Это создаёт опасный прецедент, при котором противодействие внешнеполитическому курсу властей может быть объявлено действием, направленным против конституционного строя.

Если Конституционный суд удовлетворит иск, российская „политика нераздражения“ может фактически превратиться в обязательное правило политической жизни страны. Евроатлантический курс, закреплённый в статье 78 Конституции, является стратегическим выбором Грузии, связанным с перспективами безопасности, свободы и мирного будущего страны. Этот выбор противоречит имперским интересам России.

Если внешняя политика и политика безопасности Грузии будут оцениваться с точки зрения того, „раздражают“ ли они Россию, статья 78 останется лишь на бумаге, а реальное право вето на политику страны перейдёт к Москве, в Кремль. Это будет не только игнорированием конституционных принципов, но и подчинением суверенного права Грузии интересам государства-оккупанта», — заявил Георгий Сиоридзе.