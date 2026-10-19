Вахо Саная: Мы не замолчим, никакие методы не смогут остановить выражение свободного мнения

Главное, что мы не замолчим. Эти методы не смогут это остановить, да и вообще никакие методы не смогут остановить выражение свободного мнения. Мы знаем, что будем писать, что будем читать и как будем рассказывать зрителям. Эти слова выбираем мы, а не Бидзина Иванишвили, который создаёт отдельный словарь, — заявил журналист Вахо Саная, которого суд приговорил к 30 дням административного ареста.

«Это касается не только меня — касается всех, абсолютно. Напомню список слов, за которые штрафуют телеканалы, их 93, хотя на самом деле гораздо больше. Любое критическое слово никогда не будет для них приемлемым. Но главное, что мы не замолчим. Эти методы не смогут этого остановить, да и вообще никакие методы не смогут остановить выражение свободного мнения. Люди в этой стране всегда будут говорить своё слово. Поэтому полная иллюзия думать, что человека приговорят к 30 дням заключения или к другому сроку, и после этого он замолчит. Такого никогда не произойдёт. Так что пусть назначают сколько угодно арестов, пусть пишут на бумаге и зачитывают всё, что хотят — мы знаем, что будем писать, что будем читать и как будем рассказывать зрителям. Мы сами подбираем эти слова, а не Бидзина Иванишвили, который создаёт отдельный словарь. Его словарь нас не интересует», — заявил Вахо Саная.

Вахо Саная считает, что то, в чём его обвиняет МВД, не является правонарушением.

«Это мой третий арест. Они прекрасно знают, что запугать таким образом не получится. Это просто их послание обществу, чтобы люди не писали и не говорили. Я могу ещё раз повторить, это совершенно бесперспективно, у этого нет будущего. Будущее у того, что общество всегда будет выражать своё мнение. Никто не сможет подавить его никакими методами и формами. Это не правонарушение, и я миллион раз повторю то, что написал, и целью было назвать людей теми именами, которые они называются, ничего больше», — заявил Саная.