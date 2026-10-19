Дело Ираклия Гарибашвили передано суду для рассмотрения по существу

На сегодняшнем заседании суд рассмотрел допустимость доказательств, а также принял решение о передаче дела на рассмотрение по существу.

По словам прокурора Аны Лекиашвили, правовых оснований для прекращения дела нет.

В свою очередь, сторона защиты заявила, что производство по делу Гарибашвили должно было быть прекращено. По словам адвоката Лали Апциаури, обвинение против Гарибашвили основывается на показаниях Джуаншера Бурчуладзе и Васила Мхеидзе.

По словам Апциаури, показания Бурчуладзе поверхностные и не указаны обстоятельства совершения преступления и о том, в какой форме предположительно была передана денежная сумма, соответственно, показания, в которых не содержатся четкие факты, не могут служить основанием для дела.

Судья Каличенко не прекратила производство по делу.

Для справки, показания против Гарибашвили дали бывший министр обороны Джуаншер Бурчуладзе и его родственник, осуждённый Васил Мхеидзе. В частности, согласно их показаниям, в обмен на обеспечение закупок, соответствующих гарантий и покровительство Джуаншер Бурчуладзе передал Ираклию Гарибашвили 750 000 лари из 1 500 000 лари, полученных в качестве взятки, а оставшиеся 750 000 лари оставил себе. В результате вышеупомянутых действий государству был причинён имущественный ущерб в крупном размере — 6 985 255 лари, а публичный интерес был существенно нарушен.

Прокуратура предъявила Ираклию Гарибашвили обвинение по подпунктам «а» и «в» части второй и подпункту «д» части третьей статьи 338 Уголовного кодекса Грузии, что подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от 11 до 15 лет.

Ираклий Гарибашвили осуждён за легализацию незаконных доходов в особо крупном размере. На основании процессуального соглашения ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы и штрафа в размере 1 миллиона лари.