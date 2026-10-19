Марко Рубио: Мы не будем финансировать организации, которые ненавидят Америку

По словам госсекретаря США, ликвидация Агентства США по международному развитию (USAID) и передача программ внешней помощи под контроль Госдепартамента существенно изменили принципы американского финансирования.

«Мы не будем финансировать то, что вредит Америке. Мы не будем давать деньги людям и организациям, которые ненавидят Америку», — заявил Рубио в интервью Breitbart.

По заявлению госсекретаря США Марко Рубио, после закрытия USAID и реформирования системы внешней помощи Вашингтон больше не будет финансировать организации и группы, деятельность которых противоречит национальным интересам Америки.

Как заявил Рубио, в прошлом деньги американских налогоплательщиков направлялись организациям, которые, по его утверждению, действовали в интересах антиамериканских политических сил.

«Теперь наша внешняя помощь целенаправленно ориентирована на продвижение национальных интересов. Соединённые Штаты по-прежнему остаются самой щедрой страной в мире с точки зрения объёмов внешней помощи, однако разница заключается в том, что теперь эта помощь определяется интересами Америки», — отметил Рубио.

В качестве примера госсекретарь привёл Латинскую Америку, где, по его утверждению, некоторые неправительственные организации, выступающие за защиту окружающей среды и прав коренных народов, на самом деле были связаны с антиамериканскими левыми политическими сетями.

«Они могли представляться организациями по защите окружающей среды или поддержке коренных народов, но на самом деле были частью глобальной сети антиамериканских неправительственных организаций. Мы финансировали многие из них», — заявил Рубио.

По его оценке, закрытие USAID могло повлиять на политические процессы в Латинской Америке и позиции левых сил.

При этом Рубио отметил, что прямая причинно-следственная связь между ликвидацией агентства и результатами выборов в регионе не доказана, однако, по его словам, эти события совпали не случайно.

Госсекретарь подчеркнул, что лидеры, дружественно настроенные по отношению к США и пришедшие к власти в странах Латинской Америки, стремятся углубить сотрудничество с Вашингтоном, привлечь американские инвестиции и бороться с наркотеррористическими организациями. Рубио назвал эти изменения одним из важных достижений администрации президента Дональда Трампа.