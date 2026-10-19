ЕНД проведет акцию протеста у Конституционного суда в Батуми
«Единое национальное движение» примет участие в рассмотрении Конституционным судом иска о запрете оппозиционных партий и одновременно проведет акцию протеста в Батуми, заявил один из лидеров Ираклий Павленишвили. Оппозиционер призвал членов партии, сторонников и граждан собраться у Конституционного суда в дни судебных заседаний по иску «Грузинской мечты».
«Это обвинение России против грузинского государства, заключительная фаза легализации упразднения грузинской государственности и русификации для режима Иванишвили. Мы будем представлены как политической командой, так и командой юристов. Среди них, разумеется, будут и наши лидеры – Анна Цитлидзе, Леван Бежашвили, Хатия Деканоидзе, я сам, а также юристы», — заявил Павленишвили.
О намерении участвовать в акции у Конституционного суда в Батуми ранее говорили и другие представители оппозиционных партий.
Между тем, спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили назвал четырех депутатов, которые будут представлять сторону истца при рассмотрении в Конституционном суде иска «Грузинской мечты». Это Арчил Гордуладзе, Георгий Кахиани, Тенгиз Шарманашвили и Торнике Чеишвили.
Напомним, Конституционный суд страны назначил заседания по делу о запрете пяти оппозиционных партий на 21–23 октября. «Грузинская мечта» требует признать деятельность пяти оппозиционных партий неконституционной и запретить их деятельность: «Единство – Национальное движение», «Коалиция за перемены», «Сильная Грузия – Лело», «Федералисты» и «За Грузию» Георгия Гахария.
Оппозиция и эксперты предупреждают, что запрет партий существенно ограничит возможности мирной смены власти посредством выборов.
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