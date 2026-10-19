ЕНД проведет акцию протеста у Конституционного суда в Батуми

«Единое национальное движение» примет участие в рассмотрении Конституционным судом иска о запрете оппозиционных партий и одновременно проведет акцию протеста в Батуми, заявил один из лидеров Ираклий Павленишвили. Оппозиционер призвал членов партии, сторонников и граждан собраться у Конституционного суда в дни судебных заседаний по иску «Грузинской мечты».

«Это обвинение России против грузинского государства, заключительная фаза легализации упразднения грузинской государственности и русификации для режима Иванишвили. Мы будем представлены как политической командой, так и командой юристов. Среди них, разумеется, будут и наши лидеры – Анна Цитлидзе, Леван Бежашвили, Хатия Деканоидзе, я сам, а также юристы», — заявил Павленишвили.

О намерении участвовать в акции у Конституционного суда в Батуми ранее говорили и другие представители оппозиционных партий.