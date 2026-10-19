США и Грузия углубляют партнерство в сфере здравоохранения

США и Грузия углубляют сотрудничество в сфере общественного здравоохранения. На прошлой неделе исполняющая обязанности посла Кортни Остриан и делегация Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) встретились с министром здравоохранения Михаилом Сарджвеладзе.

По информации посольства США в Грузии, на встрече стороны подвели итоги 30-летнего партнерства между двумя странами, обсудили возобновление помощи США в сфере здравоохранения и рассмотрели перспективы будущего сотрудничества.

«Более 30 лет Соединенные Штаты Америки и Грузия совместно работают над укреплением систем общественного здравоохранения. На прошлой неделе исполняющая обязанности посла Кортни Остриан и делегация Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) встретились с министром здравоохранения Михаилом Сарджвеладзе.