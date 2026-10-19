США и Грузия углубляют партнерство в сфере здравоохранения
США и Грузия углубляют сотрудничество в сфере общественного здравоохранения. На прошлой неделе исполняющая обязанности посла Кортни Остриан и делегация Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) встретились с министром здравоохранения Михаилом Сарджвеладзе.
По информации посольства США в Грузии, на встрече стороны подвели итоги 30-летнего партнерства между двумя странами, обсудили возобновление помощи США в сфере здравоохранения и рассмотрели перспективы будущего сотрудничества.
«Более 30 лет Соединенные Штаты Америки и Грузия совместно работают над укреплением систем общественного здравоохранения. На прошлой неделе исполняющая обязанности посла Кортни Остриан и делегация Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) встретились с министром здравоохранения Михаилом Сарджвеладзе.
На встрече стороны обсудили многолетнее партнерство, возобновление помощи США в сфере здравоохранения и возможности углубления сотрудничества.
Наше сотрудничество включает укрепление систем эпидемиологического надзора и лабораторных систем, профессиональное развитие специалистов общественного здравоохранения, а также предотвращение новых угроз здоровью, их своевременное выявление и улучшение потенциала реагирования на них, чем мы способствуем укреплению безопасности здоровья в Грузии и регионе. Угрозы здоровью не знают государственных границ, поэтому совместной работой Соединенные Штаты Америки и Грузия заботятся о здоровье и безопасности граждан обеих стран», — отмечается в заявлении американского посольства.
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