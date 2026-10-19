Кадагишвили: Мы хотим запретить те партии, которые целенаправленно и постоянно нарушают Конституцию Грузии
«В конституционном иске приведены аргументы, по которым мы и обратились в Конституционный суд. Мы хотим, чтобы были запрещены те партии, которые целенаправленно и систематически нарушают Конституцию Грузии», — заявил председатель парламентского комитета по региональной политике и самоуправлению Ираклий Кадагишвили.
По словам Кадагишвили, после выборов эти партии намеревались захватить власть.
«Эти люди настроены действовать именно неконституционными методами. Решение принимаем не мы: иск рассмотрит Конституционный суд и вынесет соответствующее решение. Эта норма включена в Конституцию именно для того, чтобы в случае существования подобной партии в отношении неё можно было провести судебный процесс. Всё это стало следствием их собственной деятельности, а не наших действий.
То, что они устроили в стране после выборов, — это конституционные действия? Это демократические действия? Конечно, нет. Они намеревались захватить власть. Потерпев поражение на выборах и не сумев привести ни одного аргумента, они начали отрицать результаты голосования, бойкотировать демократический процесс в стране и готовиться к перевороту. Именно за такие действия политические партии подобного типа несут ответственность в любой демократической стране», — заявил Кадагишвили.
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