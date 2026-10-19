Саакашвили: Оппозиция превратилась во вторичную, second-hand оппозицию, а кому нужна вторичка?
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили публикует пост в социальной сети, в котором отмечает, что, согласно исследованию, проведённому самой «Грузинской мечтой», его рейтинг сравнялся с электоральным рейтингом Иванишвили и Кобахидзе.
При этом Саакашвили заявляет, что оппозиция превратилась во вторичную, так называемую second-hand оппозицию.
«Отличная новость! Согласно последнему исследованию, проведённому самими «коцами», впервые с 2012 года мой рейтинг сравнялся с электоральным рейтингом Иванишвили и Кобахидзе.
Обоим нам приписали по 35–36%. Ни одна из остальных партий не преодолевает даже 3-процентный барьер. Это результат того, что оппозиция выбрала противостояние со мной в качестве главного приоритета вместо того, чтобы решительно выступать против диктатуры. В итоге она превратилась во вторичную, second-hand оппозицию, а кому нужна вторичка?
К тому же даже Международный республиканский институт заявил им, что «их единственный шанс — объединиться с Саакашвили»», — пишет Михаил Саакашвили.
Ещё в разделе «Политика» Все →
- Кадагишвили: Мы хотим запретить те партии, которые целенаправленно и постоянно нарушают Конституцию Грузии
- США и Грузия углубляют партнерство в сфере здравоохранения
- ЕНД проведет акцию протеста у Конституционного суда в Батуми
- Марко Рубио: Мы не будем финансировать организации, которые ненавидят Америку
- Дело Ираклия Гарибашвили передано суду для рассмотрения по существу
- Вахо Саная: Мы не замолчим, никакие методы не смогут остановить выражение свободного мнения