Саакашвили: Оппозиция превратилась во вторичную, second-hand оппозицию, а кому нужна вторичка?

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили публикует пост в социальной сети, в котором отмечает, что, согласно исследованию, проведённому самой «Грузинской мечтой», его рейтинг сравнялся с электоральным рейтингом Иванишвили и Кобахидзе.

При этом Саакашвили заявляет, что оппозиция превратилась во вторичную, так называемую second-hand оппозицию.

«Отличная новость! Согласно последнему исследованию, проведённому самими «коцами», впервые с 2012 года мой рейтинг сравнялся с электоральным рейтингом Иванишвили и Кобахидзе.