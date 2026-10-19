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Грузия Online
Политика

Саакашвили: Оппозиция превратилась во вторичную, second-hand оппозицию, а кому нужна вторичка?

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили публикует пост в социальной сети, в котором отмечает, что, согласно исследованию, проведённому самой «Грузинской мечтой», его рейтинг сравнялся с электоральным рейтингом Иванишвили и Кобахидзе.

При этом Саакашвили заявляет, что оппозиция превратилась во вторичную, так называемую second-hand оппозицию.

«Отличная новость! Согласно последнему исследованию, проведённому самими «коцами», впервые с 2012 года мой рейтинг сравнялся с электоральным рейтингом Иванишвили и Кобахидзе.

Обоим нам приписали по 35–36%. Ни одна из остальных партий не преодолевает даже 3-процентный барьер. Это результат того, что оппозиция выбрала противостояние со мной в качестве главного приоритета вместо того, чтобы решительно выступать против диктатуры. В итоге она превратилась во вторичную, second-hand оппозицию, а кому нужна вторичка?

К тому же даже Международный республиканский институт заявил им, что «их единственный шанс — объединиться с Саакашвили»», — пишет Михаил Саакашвили.

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