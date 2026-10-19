«Лело — Сильная Грузия» выступила против ареста журналиста Вахо Саная

«Если для грузинского общества превратилось в рутину, что журналистов сажают в тюрьму на 30 дней за то, что они говорят или пишут, то это общество обречено долго жить в диктатуре», — так один из лидеров «Лело — Сильная Грузия» Тазо Датунашвили откликается на задержание журналиста Вахо Саная.

По его словам, общество должно правильно понимать, что главное – не арест Вахо Саная, а то, что власти пытаются представить это как обычное событие.

«Необходимо и фундаментально, чтобы общество правильно понимало — главное не заключение Вахо Саная, главное, что этим всему обществу демонстрируют, что это обычный процесс. Называть это административным делом означает, что это какая-то обычная история, в которой это общество нормально живёт. Мы не должны это принимать, потому что отсюда до тотальной банановой республики остаётся совсем немного, когда журналиста вторично задерживают, принципиально сажают в тюрьму, потому что он что-то написал или сказал.

Ограничение свободы слова в такой форме означает, что завтра «оправдают» даже то, что заберут ваших детей из ваших домов и будут делать абсолютно любую грязь, необходимую режиму для того, чтобы выжить. Поэтому — солидарность Вахо Саная. Также хочу сказать тем людям, которым не нравится то, что говорит или пишет Вахо Саная: не нравится, но нельзя этим оправдывать отправку журналиста на 30 дней в тюрьму, все это скоро плохо закончится для абсолютно всех нас», — заявил Тазо Датунашвили.