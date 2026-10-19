Прокуратура оформит процессуальное соглашение с осужденным Зурабом Чавчанидзе
В отношении Зураба Чавчанидзе, осужденного в связи с событиями, произошедшими 4 октября у дворца Атонели, будет оформлено процессуальное соглашение. Об этом стало известно сегодня на заседании Тбилисского апелляционного суда.
Как выясняется, прокуратура оформляет осужденному процессуальное соглашение, предусматривающее 1 год и 1 месяц реального наказания и 2 года условного наказания. Если суд утвердит это соглашение, Чавчанидзе покинет пенитенциарное учреждение в начале ноября.
С просьбой заключить процессуальное соглашение к прокуратуре обратился также ещё один осуждённый — Антон Варданидзе.
Зураб Чавчанидзе и Антон Варданидзе, осужденные по одному из эпизодов, связанных с событиями 4 октября, были приговорены к 5 годам лишения свободы каждый.
Ещё в разделе «Политика» Все →
- ЕС все еще не определился с датой запуска системы платного въезда ETIAS
- Каладзе: Грузия развивается, движется вперед экономически
- Глава Минсельхоза принял участие в церемонии открытия модернизированного реактора на «Руставском Азоте»
- Саакашвили: От вцепившейся во власть дворовой диктатуры не избавишься даже миллионом демонстрантов
- В Грузии проживают 1.887 млн мужчин и 2.053 млн женщин
- ЕС выделяет 38 млн евро на поддержку населения Грузии