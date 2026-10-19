Прокуратура оформит процессуальное соглашение с осужденным Зурабом Чавчанидзе

В отношении Зураба Чавчанидзе, осужденного в связи с событиями, произошедшими 4 октября у дворца Атонели, будет оформлено процессуальное соглашение. Об этом стало известно сегодня на заседании Тбилисского апелляционного суда.

Как выясняется, прокуратура оформляет осужденному процессуальное соглашение, предусматривающее 1 год и 1 месяц реального наказания и 2 года условного наказания. Если суд утвердит это соглашение, Чавчанидзе покинет пенитенциарное учреждение в начале ноября.

С просьбой заключить процессуальное соглашение к прокуратуре обратился также ещё один осуждённый — Антон Варданидзе.

Зураб Чавчанидзе и Антон Варданидзе, осужденные по одному из эпизодов, связанных с событиями 4 октября, были приговорены к 5 годам лишения свободы каждый.