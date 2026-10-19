Суд не приобщил к делу письмо Гарибашвили, в котором упоминался Мдинарадзе

Как пояснила судья Лела Каличенко, данное доказательство не удовлетворило критериям допустимости. По словам Каличенко, когда информация находится в публичном доступе и при этом содержит признаки возможного преступления, реагирование на нее и ее изучение являются исключительной прерогативой следственных органов.

На сегодняшнем заседании, где обсуждался вопрос о допустимости доказательств, адвокаты ходатайствовали о приобщении в качестве доказательства одного из писем экс-премьера к материалам дела. Речь идет о письме, в котором Гарибашвили упоминает бывшего главу Службы госбезопасности Грузии Мамуку Мдинарадзе.

Суд не стал приобщать к материалам дела в качестве исследуемого доказательства одно из публичных заявлений бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили, передает агентство IPN.

Напомним, в рамках нового уголовного дела в отношении бывшего премьер-министра показания против Гарибашвили дали экс-министр обороны Джуаншер Бурчуладзе и его родственник Васил Мхеидзе. Согласно их показаниям, в обмен на госзакупки, соответствующие гарантии и общее покровительство Ираклию Гарибашвили, Бурчуладзе из полученной в виде взятки суммы в размере 1 500 000 лари передал 750 000 лари лично в руки Гарибашвили, а оставшиеся 750 000 лари оставил себе.

В результате указанных действий государству был причинен имущественный ущерб в особо крупном размере — 6 985 255 лари, а также существенно нарушены публичные интересы.

Прокуратура предъявила бывшему премьеру обвинение по подпунктам «а» и «в» части 2 и подпункту «д» части 3 статьи 338 Уголовного кодекса Грузии, что подразумевает получение взятки группой лиц в особо крупном размере лицом, занимающим государственно-политическую должность, и наказывается лишением свободы на срок от 11 до 15 лет.

Ираклий Гарибашвили уже признан виновным в легализации незаконных доходов в особо крупном размере. На основании процессуального соглашения ему было назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, а также штраф в размере 1 миллиона лари.