ЕС выделяет 38 млн евро на поддержку населения Грузии
ЕС выделяет 38 млн евро на поддержку населения Грузии — но деньги не получит правительство.
Средства направят на поддержку граждан, малого бизнеса и регионов — в обход государственных структур.
В представительстве ЕС объяснили решение откатом Грузии от демократических принципов: «ЕС больше не выделяет финансирование грузинским властям, однако мы продолжаем оказывать помощь народу Грузии».
На что пойдут деньги:
◽️Поддержка малого бизнеса и создание рабочих мест в регионах.
◽️Помощь фермерам и развитие сельского хозяйства.
◽️Профессиональное образование и занятость.
◽️Расширение экономических возможностей женщин и борьба с насилием.
◽️Экологические проекты и подготовка к стихийным бедствиям.
◽️Поддержка местных сообществ в Абхазии.
Власти Грузии раскритиковали решение.
Спикер парламента Шалва Папуашвили назвал заявление ЕС «позорным» и обвинил Брюссель в неуважении к грузинской государственности.
«Я хочу, чтобы все серьезно задумались над тем, что сегодня сказало представительство ЕС: оно хочет иметь прямые отношения с народом, а не с государством. Тем самым оно фактически отменяет грузинскую государственность и объявляет нас первобытно-общинным обществом, в котором нет государства и его представителей, а есть отдельные общины, с которыми можно напрямую взаимодействовать», — заявил Папуашвили.
* Финансовая помощь грузинскому правительству со стороны ЕС заморожена на фоне кризиса в отношениях Тбилиси и Брюсселя. Власти Грузии обвиняют европейские институты в политическом давлении, попытках дестабилизации и «втягивания страны в войну». ЕС критикует власти Грузии за демократический откат. По данным представительства ЕС, до этого, с 1992 года, Евросоюз предоставил Грузии более 2 млрд евро помощи. Средства направлялись в том числе на развитие инфраструктуры, улучшение качества воздуха и поддержку сел.
Ещё в разделе «Политика» Все →
- ЕС все еще не определился с датой запуска системы платного въезда ETIAS
- Каладзе: Грузия развивается, движется вперед экономически
- Глава Минсельхоза принял участие в церемонии открытия модернизированного реактора на «Руставском Азоте»
- Саакашвили: От вцепившейся во власть дворовой диктатуры не избавишься даже миллионом демонстрантов
- В Грузии проживают 1.887 млн мужчин и 2.053 млн женщин
- Суд не приобщил к делу письмо Гарибашвили, в котором упоминался Мдинарадзе