ЕС выделяет 38 млн евро на поддержку населения Грузии

В представительстве ЕС объяснили решение откатом Грузии от демократических принципов: «ЕС больше не выделяет финансирование грузинским властям, однако мы продолжаем оказывать помощь народу Грузии».

На что пойдут деньги:

◽️Поддержка малого бизнеса и создание рабочих мест в регионах.

◽️Помощь фермерам и развитие сельского хозяйства.

◽️Профессиональное образование и занятость.

◽️Расширение экономических возможностей женщин и борьба с насилием.

◽️Экологические проекты и подготовка к стихийным бедствиям.

◽️Поддержка местных сообществ в Абхазии.

Власти Грузии раскритиковали решение.

Спикер парламента Шалва Папуашвили назвал заявление ЕС «позорным» и обвинил Брюссель в неуважении к грузинской государственности.

«Я хочу, чтобы все серьезно задумались над тем, что сегодня сказало представительство ЕС: оно хочет иметь прямые отношения с народом, а не с государством. Тем самым оно фактически отменяет грузинскую государственность и объявляет нас первобытно-общинным обществом, в котором нет государства и его представителей, а есть отдельные общины, с которыми можно напрямую взаимодействовать», — заявил Папуашвили.

* Финансовая помощь грузинскому правительству со стороны ЕС заморожена на фоне кризиса в отношениях Тбилиси и Брюсселя. Власти Грузии обвиняют европейские институты в политическом давлении, попытках дестабилизации и «втягивания страны в войну». ЕС критикует власти Грузии за демократический откат. По данным представительства ЕС, до этого, с 1992 года, Евросоюз предоставил Грузии более 2 млрд евро помощи. Средства направлялись в том числе на развитие инфраструктуры, улучшение качества воздуха и поддержку сел.