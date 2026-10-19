По данным Грузстата, в аналогичный период прошлого года население Грузии составляло 3.930 млн человек. Из них 1.881 млн составляли мужчины, а 2.049 млн — женщины.

Согласно этим данным, по состоянию на 2026 год численность населения Грузии составляет 3.941 млн человек.

В Грузии проживают 1.887 млн мужчин и 2.053 млн женщин. Об этом сообщается в данных, опубликованных Национальной службой статистики Грузии (Грузстат).

По возрастным группам наиболее многочисленной в Грузии является категория населения в возрасте 35-39 лет – 303.2 тыс. человек. На втором месте возрастная группа 10-14 лет, насчитывающая 289.3 тыс. человек, а на третьем — население в возрасте 40-44 лет — 280.3 тыс. человек.

Что касается наименее многочисленных возрастных групп, число людей в возрасте 80–84 лет составляет 60.8 тыс. человек, а население в возрасте 85 лет и старше — 68.2 тыс. человек.