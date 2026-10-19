Саакашвили: От вцепившейся во власть дворовой диктатуры не избавишься даже миллионом демонстрантов
“Запомните, от вцепившейся во власть дворовой диктатуры не избавишься даже тремястами тысячами или миллионом демонстрантов, которые соберутся, а затем какая-нибудь «Шаломе-маломе» на их фоне запишет видео и распустит акцию, чтобы потом вышедших на улицу людей по одному забирали по домам”, — об этом в социальной сети пишет бывший президент Михаил Саакашвили.
По его словам, эту «русскую черную смерть» сможет прогнать даже всего лишь 50 тысяч таких людей, которые соберутся и ни за что не разойдутся до тех пор, пока не победят.
«Начните мобилизацию эти 50 тысяч. Не ждите совершенно импотентных, напыщенных имбецилов. Возьмите судьбу страны в свои руки. Не давайте Иванишвили шанса нейтрализовать протест молодежи дешевыми наркотиками и трудоустройством в кол-центры. Идите до конца, ничего не бойтесь и обязательно победите», — пишет Саакашвили.
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