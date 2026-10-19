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Политика

Глава Минсельхоза принял участие в церемонии открытия модернизированного реактора на «Руставском Азоте»

Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили на месте ознакомился с современными технологиями, внедренными в рамках проекта по модернизации реактора каталитической очистки в цехе азотной кислоты АО «Руставский Азот». Информацию об этом распространяет Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства.

По данным ведомства, в церемонии открытия модернизированного реактора также присутствовала мэр города Рустави Нино Лацабидзе.

Как сообщает министерство, в рамках проекта в реактор был загружен катализатор нового поколения, полностью заменена его внутренняя начинка и установлена система непрерывного мониторинга выбросов, которая обеспечивает постоянный контроль за сбросом загрязняющих веществ. Осуществленная модернизация будет способствовать внедрению современных природоохранных технологий на предприятии, сокращению выбросов парниковых газов и улучшению экологического мониторинга производственных процессов.

«Внедрение современных технологий дает возможность снизить негативное воздействие производственных процессов на окружающую среду и в то же время обеспечить устойчивость экономической деятельности. Проект, реализованный на “Руставском Азоте”, — это хороший пример того, как в результате современных технологий, инвестиций частного сектора, поддержки международных партнеров и государства можно достичь конкретных результатов в сфере охраны окружающей среды», — заявил Давид Сонгулашвили.

Проект был осуществлен при поддержке Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ). Его общая стоимость составила 5,26 млн евро, из которых 2,26 млн евро — финансирование GIZ, а 3 млн евро — инвестиции «Руставского Азота».

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