Глава Минсельхоза принял участие в церемонии открытия модернизированного реактора на «Руставском Азоте»

Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили на месте ознакомился с современными технологиями, внедренными в рамках проекта по модернизации реактора каталитической очистки в цехе азотной кислоты АО «Руставский Азот». Информацию об этом распространяет Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства.

По данным ведомства, в церемонии открытия модернизированного реактора также присутствовала мэр города Рустави Нино Лацабидзе.

Как сообщает министерство, в рамках проекта в реактор был загружен катализатор нового поколения, полностью заменена его внутренняя начинка и установлена система непрерывного мониторинга выбросов, которая обеспечивает постоянный контроль за сбросом загрязняющих веществ. Осуществленная модернизация будет способствовать внедрению современных природоохранных технологий на предприятии, сокращению выбросов парниковых газов и улучшению экологического мониторинга производственных процессов.