Каладзе: Грузия развивается, движется вперед экономически
По заявлению мэра Тбилиси Кахи Каладзе, в последние годы в Грузии наблюдается позитивная тенденция с экономической точки зрения, страна идет вперед, а такую возможность создала политика, которую проводит правящая команда.
Об этом мэр заявил журналистам, отвечая на вопрос о том, что, по данным Национальной службы статистики, в январе–сентябре 2026 года местный экспорт вырос на 60,3 процента.
«В целом с точки зрения экономического развития у нас очень позитивная тенденция. В последние годы страна развивается, экономика растет, местный бизнес движется вперед. Это очень важно. Не думайте, что это случайно. Все вы прекрасно видите, что происходит вокруг нас, что происходит в Европе, на Ближнем Востоке и в целом в мире, какая сложная и напряженная политическая ситуация. То, что сегодня Грузия развивается, экономически движется вперед — эту возможность нам дала политика, которую осуществляет “Грузинская мечта — Демократическая Грузия”. Несмотря на множество оскорблений, несправедливое отношение, угроз и клевету, у нас очень принципиальная позиция: мы хотим сохранить мир, за которым последуют сопутствующие процессы. В конечном итоге все это отражается на экономике. Мы, конечно же, продолжим экономическое развитие, чтобы каждый гражданин нашей страны ощутил благополучие на себе», — заявил Каха Каладзе.
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