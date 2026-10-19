ЕС все еще не определился с датой запуска системы платного въезда ETIAS

Сроки запуска системы авторизации поездок в ЕС для граждан стран, пользующихся правом безвизового въезда (ETIAS), вновь оказались под вопросом – на этот раз без указания какой-либо новой даты.

Как подмечает SchengenVisaInfo, еще в середине этого года Европейская комиссия заявляла, что система ETIAS начнет функционировать в последнем квартале 2026 года. Теперь это упоминание исчезло. На официальной странице ETIAS, поддерживаемой Еврокомиссией, лишь указано, что система пока не работает, заявки не принимаются, а дата запуска будет объявлена ​​за несколько месяцев до начала ее полноценного функционирования. По состоянию на 19 октября 2026 года точная дата так и не была названа.

Для граждан стран, имеющих право на безвизовый въезд, в том числе Украины, ситуация остается прежней: подавать какие-либо заявления или вносить оплату не требуется.