Кобахидзе: характер посягательства на суверенитет Грузии со стороны РФ и ЕС один и тот же
Характер посягательства на суверенитет Грузии как со стороны России, так и со стороны Евросоюза один и тот же, различается лишь степень. Так премьер-министр Ираклий Кобахидзе прокомментировал ответ МИД Грузии на критику со стороны ЕС по поводу запрета оппозиционных партий.
По словам Кобахидзе, Министерство иностранных дел реагирует на действия Евросоюза точно так же, как и на вмешательство России во внутренние дела Грузии, поскольку «обе стороны вмешиваются в суверенитет Грузии», разница заключается лишь в масштабах.
«Мы сделали бесчисленное множество заявлений в ответ на риторику российской стороны. Мы неоднократно выступали с комментариями и осуждали позицию Москвы по целому ряду вопросов. Главным среди них, разумеется, остается вопрос оккупации. В связи с заявлениями России внешнеполитическое ведомство отреагировало множеством официальных нот.
Вмешательством во внутренние дела является в том числе и реакция на так называемые выборы на оккупированных территориях — это прямое вмешательство, поскольку и Абхазия, и Цхинвальский регион являются нашим внутренним делом. Это наши территории, и каждый раз, когда Россия вторгается в наши внутренние дела, мы выступаем с соответствующей позицией. Точно так же мы реагируем, когда европейские институты пытаются вмешиваться в наши дела.
Безусловно, это вызовы разного порядка, но суть одна: обе стороны стремятся оказать давление на наш суверенитет и государственную деятельность. Природа посягательства на суверенитет в случае России и ЕС одинакова, разнится лишь степень, ведь в одном случае речь идет об оккупированных территориях, что представляет собой проблему совершенно другого масштаба, однако любое вмешательство в суверенитет остается фундаментальной проблемой суверенитета».
По словам Кобахидзе, в Тбилиси рассчитывают, что этот подход изменится как со стороны Евросоюза, так и со стороны России.
«Если они пересмотрят свои позиции касательно оккупации, мы готовы к диалогу с Россией в случае смены этой парадигмы. То же самое относится и к европейским институтам — если они изменят свою линию. Даже в сложившихся условиях мы продолжаем обращаться к ним, но они уклоняются от диалога, что отчетливо демонстрирует их настрой. Мы стремимся к контакту, чтобы добиться изменения этой позиции по отношению к Грузии.
Нам необходимо говорить с Россией, чтобы побудить ее пересмотреть политику оккупации. И точно так же нам необходимо вести диалог с европейскими структурами, чтобы они отказались от своей антисуверенной политики в отношении Грузии», — добавил Кобахидзе.
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