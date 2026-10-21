Кобахидзе: характер посягательства на суверенитет Грузии со стороны РФ и ЕС один и тот же

«Мы сделали бесчисленное множество заявлений в ответ на риторику российской стороны. Мы неоднократно выступали с комментариями и осуждали позицию Москвы по целому ряду вопросов. Главным среди них, разумеется, остается вопрос оккупации. В связи с заявлениями России внешнеполитическое ведомство отреагировало множеством официальных нот.

По словам Кобахидзе, Министерство иностранных дел реагирует на действия Евросоюза точно так же, как и на вмешательство России во внутренние дела Грузии, поскольку «обе стороны вмешиваются в суверенитет Грузии», разница заключается лишь в масштабах.

Характер посягательства на суверенитет Грузии как со стороны России, так и со стороны Евросоюза один и тот же, различается лишь степень. Так премьер-министр Ираклий Кобахидзе прокомментировал ответ МИД Грузии на критику со стороны ЕС по поводу запрета оппозиционных партий.

Вмешательством во внутренние дела является в том числе и реакция на так называемые выборы на оккупированных территориях — это прямое вмешательство, поскольку и Абхазия, и Цхинвальский регион являются нашим внутренним делом. Это наши территории, и каждый раз, когда Россия вторгается в наши внутренние дела, мы выступаем с соответствующей позицией. Точно так же мы реагируем, когда европейские институты пытаются вмешиваться в наши дела.

Безусловно, это вызовы разного порядка, но суть одна: обе стороны стремятся оказать давление на наш суверенитет и государственную деятельность. Природа посягательства на суверенитет в случае России и ЕС одинакова, разнится лишь степень, ведь в одном случае речь идет об оккупированных территориях, что представляет собой проблему совершенно другого масштаба, однако любое вмешательство в суверенитет остается фундаментальной проблемой суверенитета».

По словам Кобахидзе, в Тбилиси рассчитывают, что этот подход изменится как со стороны Евросоюза, так и со стороны России.

«Если они пересмотрят свои позиции касательно оккупации, мы готовы к диалогу с Россией в случае смены этой парадигмы. То же самое относится и к европейским институтам — если они изменят свою линию. Даже в сложившихся условиях мы продолжаем обращаться к ним, но они уклоняются от диалога, что отчетливо демонстрирует их настрой. Мы стремимся к контакту, чтобы добиться изменения этой позиции по отношению к Грузии.

Нам необходимо говорить с Россией, чтобы побудить ее пересмотреть политику оккупации. И точно так же нам необходимо вести диалог с европейскими структурами, чтобы они отказались от своей антисуверенной политики в отношении Грузии», — добавил Кобахидзе.