«Сильная Грузия — Лело» призывает международное сообщество не допустить запрета проевропейских политических партий

«Хочу сообщить общественности, что „Сильная Грузия — Лело“ активно работает над защитой интересов каждого из вас и вашего права выбора в связи с конституционным иском, удовлетворение которого нанесёт огромный ущерб всем гражданам Грузии.

По его словам, ликвидация политической партии означает отмену не только самой партии, но и политической воли, выраженной её избирателями.

«Призываем международное сообщество действовать и принять решительные меры, чтобы не допустить уничтожения демократии, плюрализма и проевропейских политических партий в государстве — кандидате на вступление в Евросоюз», — заявил член партии «Сильная Грузия — Лело» Григол Гегелия.

С этой целью сегодня „Сильная Грузия — Лело“ посредством официального внешнеполитического обращения обращается к политическим институтам Европейского союза, Соединённых Штатов Америки и всему международному сообществу, чтобы оно незамедлительно изыскало все возможности и способы помочь грузинской демократии в этот тяжёлый момент, когда режим Иванишвили ускоренными темпами решил ликвидировать грузинское государство.

Мы официально призываем международное сообщество действовать и принять решительные меры, чтобы не допустить уничтожения демократии, плюрализма и проевропейских политических партий в государстве — кандидате на вступление в Евросоюз. Призываем международное сообщество использовать все меры и инструменты, предусмотренные международным правом, международной практикой и опытом, чтобы усилить давление на этот навязанный извне антигрузинский режим и защитить интересы свободного и миролюбивого грузинского народа.

Происходящее сегодня — это нападение российского режима на весь грузинский народ, поскольку политические партии отражают волю нации, грузинского народа, выраженную сотнями тысяч, а в общей сложности более чем миллионом граждан. Соответственно, ликвидация политической партии означает не только роспуск самой партии, но и отмену, отрицание политической воли её избирателей, а также, как минимум, признание неконституционной позиции половины нации.

Заявления, сделанные в последние дни, свидетельствуют о том, что Европейский союз твёрдо поддерживает грузинский народ и его европейское будущее. Мы убеждены, что в этот решающий момент исторической борьбы нашей страны слова поддержки превратятся в реальную и действенную помощь. Сегодня Грузия подвергается гибридной атаке, и эффективная поддержка международного сообщества никогда ещё не была столь важной и критически необходимой, как сейчас», — отметил Гегелия.

Кроме того, Гегелия призвал всех членов и сторонников «Грузинской мечты» осознать ответственность и преступление, которые они совершают против грузинского народа и грузинского государства.

«В то же время призываю всех членов и сторонников „Грузинской мечты“, все звенья этой системы осознать всю тяжесть ответственности и преступления, которые они сейчас совершают против грузинского народа и грузинского государства. Каждый человек, который сегодня ставит свою подпись под оформлением диктатуры, должен ясно понимать: ни один участник этого крайне пагубного для страны процесса не сможет избежать ни политической, ни юридической ответственности. Это тяжелейшая ответственность, которую влечёт соучастие в величайшем преступлении.

Борьба за свободную и демократическую Грузию — это историческая борьба нашего народа, в которой он никогда не терпел поражения и не потерпит его и сейчас», — заявил Григол Гегелия.