Конституционный суд с сегодняшнего дня начинает рассмотрение иска о признании неконституционными 5 оппозиционных сил

21 октября Конституционный суд Грузии начинает рассмотрение иска правительственной команды о признании пяти оппозиционных партий неконституционными, их запрете и отмене регистрации. Рассмотрение дела по существу запланировано на 21, 22 и 23 октября.

Иск, представленный в Конституционный суд, подписали 88 депутатов парламента. На основании их иска суд должен рассмотреть вопрос о признании неконституционными следующих политических объединений: «Единство — Национальное движение», «Коалиция за перемены», «Сильная Грузия — Лело», «Федералисты» и «Гахария — За Грузию».

По заявлению авторов иска, вышеуказанные политические объединения с 2016 года фактически непрерывно отрицают как внутриполитическую, так и внешнеполитическую легитимацию действующей власти Грузии и правящей политической партии, этим признавая, что одна из сторон, либо они, либо правящая партия должна быть признана неконституционной.

К конституционному иску прилагается заключение временной следственной комиссии, созданной в парламенте XI созыва.