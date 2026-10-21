Вице-президент Европарламента объявила голодовку в связи с ситуацией в Олешках
Вице-президент Европейского парламента Пина Пичерно объявила голодовку из-за сложной ситуации в оккупированных украинских Олешках.
Об этом она заявила в своем аккаунте в X, сообщает «Европейская правда».
Пина Пичерно объявила голодовку, чтобы привлечь внимание международного сообщества к гуманитарной катастрофе в Олешках. Также она призывает присоединиться к инициативе, это можно сделать по ссылке.
«Эта борьба не может быть только моей. Я призываю ассоциации, граждан, национальные и местные учреждения присоединиться к этой большой ненасильственной акции. Мы должны требовать немедленного гуманитарного перемирия, доступа к продовольствию и медикаментам, а также возможности безопасно эвакуировать гражданских лиц, желающих покинуть город», – написала Пичерно.
Этой акцией вице-президент Европарламента решила поддержать усилия Папы Льва XIV и «всех тех, кто делает всё возможное, чтобы предотвратить гуманитарную трагедию».
Как сообщала «Европейская правда», 28 сентября главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что ЕС пытается доставить гуманитарную помощь в оккупированные Олешки. А 16 октября Папа Римский Лев XIV провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным, в ходе которого выразил «глубокую обеспокоенность» ситуацией во временно оккупированных Олешках.
А в Евросоюзе заявили, что требуют от России обеспечить гуманитарный доступ к Олешкам и пытаются добиться этого с помощью международных партнеров.
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