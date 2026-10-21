Администрация правительства Грузии распространяет заявление о расходах, связанных с похоронами Илии II

«Протоколом № 1 государственной комиссии от 18 марта 2026 года, в связи с похоронами Святейшего и Блаженнейшего Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, были определены ведомства, ответственные за организацию похорон, в том числе Министерство культуры Грузии, которому была поручена организация церемонии похорон (мероприятия).

Как говорится в заявлении, Министерство культуры для организации церемонии похорон заключило 26 договоров, а несколько компаний предоставили сервисы бесплатно.

Администрация правительства Грузии распространяет заявление о расходах, понесенных в связи с похоронами Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.

На основании распоряжения правительства Грузии № 589 от 20 марта 2026 года Министерству культуры Грузии из резервного фонда правительства было выделено 3 000 000 лари для финансирования расходов, связанных с похоронами Святейшего и Блаженнейшего, Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.

На основании распоряжения правительства Грузии № 953 от 8 мая 2026 года были внесены изменения в распоряжение правительства Грузии № 589 от 20 марта 2026 года и сумма, выделенная Министерству культуры из резервного фонда правительства, была скорректирована до 722 645 лари. Соответственно, 2 277 355 лари были возвращены в бюджет.

Исходя из вышеотмеченного, суммарный объем расходов Министерства культуры Грузии, связанных с похоронами Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, составил 722 645 лари.

Для организации мероприятия Министерство культуры заключило 26 договоров:

Для организации мероприятия Министерство культуры заключило 26 договоров:

1. ООО TV Project — обеспечение бесперебойного электроснабжения и освещения на территории возле Сионского собора — 10 000 лари.

2. ООО Alpha Studio — обеспечение бесперебойного электроснабжения (обслуживание генераторов) на территориях возле Сионского собора и кафедрального собора Святой Троицы (Самеба) — 21 800 лари.

3. ООО Luma Development — обустройство различных конструкций и пространств в соборах Святой Троицы и Сиони, а также на прилегающих территориях (стеклянный подиум, зона для журналистов, зона для операторов, зона для хоров и т. д.) — 53 624,10 лари.

4. ООО GT Holding — обустройство маршрута процессии на территории двора кафедрального собора Святой Троицы, а также обеспечение территории возле Сионского собора светодиодными экранами, звуковым оборудованием, генераторами и конструкциями для размещения многослойных декораций — 133 230 лари.

5. ООО VT Service — транспортное обслуживание учащихся региональных школ народного песнопения на 33 микроавтобусах — 13 200 лари.

6. Индивидуальный предприниматель Георгий Квижинадзе — перевозка учащихся школ народного песнопения на трёх автобусах — 2 850 лари.

7. ООО Teleda — закупка вина (406 бутылок) в связи с похоронной церемонией — 10 150 лари.

8. ООО Discovery — обеспечение проживанием учащихся школ народного песнопения (гостиничные услуги с 21 по 23 марта) — 29 400 лари.

9. ООО HMC Georgia — обеспечение проживанием учащихся школ народного песнопения (гостиничные услуги с 21 по 23 марта) — 33 880 лари.

10. ООО Floreria — закупка цветов для оформления интерьеров соборов Святой Троицы и Сиони, а также похоронной процессии — 26 550 лари.

11. ООО Geovoice — установка различных конструкций и обеспечение звуковыми системами в соборах Святой Троицы и Сиони и на прилегающих территориях, включая монтаж и демонтаж звукового оборудования, услуги звукорежиссёров, конструкции для декораций, светодиодные экраны, кабель-каналы и ферменные конструкции, — 215 600 лари.

12. ООО Tbilisi Hotels Holding (Sheraton) — организация поминальной трапезы на 600 человек в связи с похоронной церемонией, включая предоставление звукового оборудования, услуг переводчиков и микрофонов, — 93 886,70 лари.

13. Индивидуальный предприниматель Цира Чкония — закупка цветов для оформления интерьера храма и похоронной процессии — 16 200 лари.

14. ООО VT Service — услуги по предоставлению 15 микроавтобусов (22 марта) — 6 000 лари.

15. Индивидуальный предприниматель Тамам Юсуф кызы — 10 метров красной бархатной ткани — 300 лари.

16. ООО GGS Print — печать пропусков, бейджей, баннера и пригласительных, а также услуги по перевозке стульев — 11 362,50 лари.

17. ООО Set Up Events — предоставление ограждений, кабель-каналов и переносных кабельных мостов — 9 740 лари.

18. Индивидуальный предприниматель Цира Чкония — закупка цветов для открытого транспортного средства — 7 850 лари.

19. ООО Favorite Style — изготовление 18 баннеров для конструкций — 8 050 лари.

20. ООО Jeni 1994 — услуги по предоставлению генератора для обеспечения бесперебойного электроснабжения — 8 600 лари.

21. ООО TG-TV — обеспечение спутниковой связи на территории возле Сионского собора — 1 500 лари.

22. ООО Fury Filmworks — предоставление телевизионного подъёмника на территории возле Сионского собора — 4 531,20 лари.

23. Индивидуальный предприниматель Георгий Кобахия — обеспечение передачи сигнала для прямого эфира с территории возле Сионского собора и прямой телевизионной трансляции — 2 000 лари.

24. Индивидуальный предприниматель Леван Абулაძე — услуги видеосъёмки с помощью дрона — 700 лари.

25. Индивидуальный предприниматель Илия Кикабидзе — обеспечение прямой телевизионной трансляции с помощью спутникового передатчика с 08:00 до 17:00 — 1 000 лари.

26. Физическое лицо Александр Хунцария — предоставление телевизионного подъёмника на территории возле Сионского собора — 638 лари.

Услуги по уборке храма безвозмездно выполнили следующие компании: ООО «Прогресс Сервис», ООО «Литекс-Сервис», ООО «Джити Групп» (GT GROUP). ООО «Аква Гео» бесплатно предоставило 5 000 бутылок воды по 0,5 литра. Кроме того, несколько компаний оказали услуги по льготным ценам, сравнительно с выполненными работами.

Лица, участвовавшие в организации мероприятия, — режиссёр, творческая и исполнительская группа (певцы, певчие и др), гонорары не брали», — говорится в заявлении.