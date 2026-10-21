Квривишвили встретилась с руководителем направления политики DFC Кэролайн Вик
Вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили встретилась с руководителем направления политики Международной финансовой корпорации развития США (DFC) Кэролайн Вик.
На встрече особое внимание было уделено значению региональной связанности, а также реализуемым в стране стратегическим инвестиционным проектам, которые способствуют укреплению позиций Грузии в контексте Среднего коридора. Среди таких проектов были названы глубоководный порт Анаклия, проект модернизации железной дороги, новый международный аэропорт Тбилиси, автомагистраль Восток — Запад, энергетический кабель по дну Чёрного моря и другие.
Также была подчёркнута поддержка DFC и её постоянное участие в реализации уже осуществлённых, текущих и будущих проектов корпорации в Грузии.
На встрече было отмечено, что в 2025 году объём инвестиций из США в Грузию увеличился на 77%. Эта тенденция сохранилась и в 2026 году: во втором квартале объём американских инвестиций в Грузию составил 58,4 млн долларов США, что на 65% больше по сравнению с аналогичным периодом.
Во встрече приняли участие временный поверенный в делах США Кортни Остриан, заместители министра экономики и устойчивого развития Грузии Тамар Иоселиани и Геннадий Арвеладзе.
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