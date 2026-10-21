Квривишвили встретилась с руководителем направления политики DFC Кэролайн Вик

Вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили встретилась с руководителем направления политики Международной финансовой корпорации развития США (DFC) Кэролайн Вик.

На встрече особое внимание было уделено значению региональной связанности, а также реализуемым в стране стратегическим инвестиционным проектам, которые способствуют укреплению позиций Грузии в контексте Среднего коридора. Среди таких проектов были названы глубоководный порт Анаклия, проект модернизации железной дороги, новый международный аэропорт Тбилиси, автомагистраль Восток — Запад, энергетический кабель по дну Чёрного моря и другие.

Также была подчёркнута поддержка DFC и её постоянное участие в реализации уже осуществлённых, текущих и будущих проектов корпорации в Грузии.