Леван Цуцкиридзе: Уже написана история людей, написавших иск, но история судей пока не написана

Чья-то история уже написана, в том числе тех, кто написал этот иск. Но история судей, у которых ещё есть возможность принять решение, как они войдут в историю, пока не написана, — заявил журналистам лидер «Площади свободы» Леван Цуцкиридзе у Конституционного суда, где 12:00 должно начаться рассмотрение конституционного иска о признании оппозиционных партий неконституционными.

По его словам, несмотря на то что «Площадь свободы» не входит в список партий, которым грозит запрет, происходящее является несправедливостью, и бороться с этим необходимо.

«Главное, что я хочу сказать, история некоторых людей уже написана. В том числе тех, кто написал этот иск. Мы все уже знаем, как они войдут в историю. Но история судей, у которых ещё есть возможность принять решение о том, как они войдут в историю, пока не написана. Они могут войти в историю или так же, как войдут остальные из «Грузинской мечты», или же войти в неё как люди, которые в нужный момент нашли силы и достоинство, чтобы спасти те оставшиеся крупицы демократии, которые ещё есть в этой стране.

Для нас не имеет значения, когда несправедливость происходит, мы будем бороться против неё независимо от того, затрагивает ли она нас. Несправедливость есть несправедливость, и мы всегда должны с ней бороться», — заявил Леван Цуцкиридзе.