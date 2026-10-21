Каковы требования «Грузинской мечты» в иске о запрете оппозиционных партий

По утверждению истцов, целью деятельности указанных партий является свержение или насильственное изменение конституционного строя Грузии, посягательство на независимость страны и нарушение её территориальной целостности.

21, 22 и 23 октября Конституционный суд Грузии рассмотрит конституционный иск 88 депутатов парламента под названием: «О признании неконституционной деятельности некоторых политических партий и их запрете».

Иск направлен против следующих оппозиционных коалиций и партий:

«Единое национальное движение»

«Коалиция за перемены»

«Сильная Грузия — Лело»

«Гахария за Грузию»

«Федералисты»

Конституционный иск не содержит требования ограничить политическую деятельность лиц, связанных с этими партиями.

Согласно органическому закону, у Конституционного суда есть 9 месяцев с момента регистрации иска для вынесения решения по делу. Последний иск, в котором в список подлежащих запрету партий была добавлена «Гахария за Грузию», парламент подал 24 сентября. Соответственно, крайний срок вынесения решения Конституционным судом — 24 июня.

Авторы иска считают, что партии должны быть объявлены неконституционными, запрещены и лишены регистрации на основании пункта 3 статьи 23 Конституции Грузии, который запрещает создание и деятельность политических партий, чьей целью является:

свержение или насильственное изменение конституционного строя Грузии;

посягательство на независимость страны;

нарушение территориальной целостности;

пропаганда войны или насилия;

разжигание национальной, этнической, региональной, религиозной или социальной розни.

В иске правящая партия «Грузинская мечта» и аффилированная с ней «Сила народа» приводят следующие аргументы:

Системные нарушения прав человека в прошлом

Истцы обвиняют «Единое национальное движение» в системных и систематических нарушениях прав человека в период его нахождения у власти в 2004-2012 годах.

В иске указаны: практика пыток и бесчеловечного обращения с заключенными в пенитенциарных учреждениях; случаи убийств и насилия; дела об убийстве Буты Робакидзе, убийствах Евгения и Омеха Апрасидзе, а также о нападении на Валери Гелашвили.

В подтверждение этих обстоятельств истцы опираются на заключение следственной комиссии Теи Цулукиани, решения Европейского суда по правам человека и другие источники. По их позиции, это были не просто единичные нарушения — они носили системный характер.

Отрицание результатов выборов и легитимности избранной власти

Один из аргументов иска заключается в том, что пять политических партий на протяжении многих лет отрицали результаты выборов, проведенных в соответствии с Конституцией и избирательным законодательством Грузии, а также легитимность избранных на их основе органов.

Истцы указывают, в частности, на: призывы к бойкоту после парламентских выборов 2016 года; непризнание итогов президентских выборов 2018 года и попытку срыва инаугурации президента; бойкот парламентских выборов 2020 года и первоначальный отказ от участия в работе парламента; объявление нелегитимными итогов местных выборов 2021 года; отрицание результатов парламентских выборов 2024 года и оспаривание легитимности новоизбранного парламента.

По заявлению истцов, непризнание партиями результатов выборов с последующим использованием полученных мандатов свидетельствует о том, что их изначальная позиция не была обусловлена реальными правовыми нарушениями при голосовании. Это поведение они квалифицируют как саботаж, направленный против государства.

Попытки насильственной смены власти

«Грузинская мечта» и «Сила народа» утверждают, что оппозиционные партии не ограничивались политической критикой власти и в определенных случаях участвовали в попытках свержения или насильственного изменения конституционного строя.

В данном контексте они называют:

антироссийскую акцию в июне 2019 года — т. н. «ночь Гаврилова»;

акцию протеста у здания ЦИК в ноябре 2020 года;

акции против «российского» закона об иноагентах в 2023 году;

акции протеста весной 2024 года, последовавшие за повторным внесением «российского» закона в парламент, а также акции ноября-декабря 2024 года, когда граждане протестовали против решения «Грузинской мечты» приостановить переговоры о вступлении в ЕС;

события 4 октября 2025 года.

Истцы утверждают, что совокупность данных фактов указывает не просто на протестную активность, а на намерение сменить власть неконституционным путем.

Действия пяти партий в качестве единой политической силы

Истцы заявляют, что эти пять партий вместо независимых друг от друга субъектов представляют собой единое политическое объединение, действующее с общими целями.

В качестве аргументов в иске приводятся:

создание союзов оппозиционных партий и совместных политических платформ;

сотрудничество вокруг «Грузинской хартии» 2024 года;

создание «Оппозиционного альянса» 2 марта 2026 года;

взаимодействие между различными партиями в органах местного самоуправления и совместные политические решения;

выражение партиями общей позиции по вопросам выборов и легитимности власти.

По утверждению заявителей, характер и цели этих связей демонстрируют, что партии разделяют общие политические устремления и солидарно участвуют в действиях, которые иск представляет как антиконституционные.

Антигосударственные действия и внешнее давление

Еще одно направление иска — утверждение о том, что указанные партии способствовали международному давлению на грузинское государство и его власти. В этом контексте упоминаются критические резолюции Европарламента и других институтов, требования ввести санкции против членов «Грузинской мечты», а также призывы к освобождению Михаила Саакашвили.

Согласно иску «Мечты» и «Силы народа», часть этих действий представляет собой саботаж государственных интересов и шаги, направленные против независимости Грузии.

Посягательство на территориальную целостность

Этому вопросу в иске посвящена отдельная глава — «Посягательство на независимость Грузии, нарушение территориальной целостности страны».

«Мечта» делит обвинения на две части:

Первая — 2004–2012 годы и война 2008 года.

По утверждению авторов иска, действия властей Михаила Саакашвили способствовали эскалации конфликта, войне августа 2008 года и оккупации грузинских территорий.

В иске упомянуты:

ведение воинственной риторики и конфронтационной политики в 2004–2008 годах;

проведение альтернативных выборов в Цхинвальском регионе в 2006 году, что истцы расценивают как косвенную легитимацию сепаратистских структур;

создание временной административно-территориальной единицы Южной Осетии в 2007 году;

боевые действия в августе 2008 года и вопрос об ответственности тогдашних властей Грузии.

Для подкрепления этих доводов истцы ссылаются на заключение комиссии Теи Цулукиани, резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы и отчет международной миссии Тальявини 2009 года.

Вторая часть: события, развивавшиеся после 2012 года.

Истцы утверждают, что пять партий пытались обострить отношения между Грузией и Россией до такой степени, которая могла спровоцировать новый военный конфликт. В этой связи в иске говорится, что после начала войны в Украине оппозиция призывала руководство Грузии ввести санкции против России, а также требовала выдачи разрешений на международные рейсы для отправки комбатантов из Грузии в Украину.

Кроме того, в иске 88 депутатов:

связывают имя Георгия Гахарии с установкой блокпоста в районе села Чорчана у линии оккупации Южной Осетии в 2019 году и утверждают, что это решение повлекло тяжелые последствия в вопросе территориальной целостности;

расценивают заявления Ники Гварамии и Михаила Саакашвили по теме оккупированных территорий как наносящие ущерб перспективе мирного восстановления территориальной целостности Грузии;

утверждают, что вышеназванные партии содействовали внешнему давлению на Грузию и ее власть, что, по их мнению, наносило ущерб независимости страны.

Иск в значительной степени опирается на заключение комиссии Теи Цулукиани.

Официально комиссия Цулукиани именовалась «Комиссией по изучению деятельности режима, действовавшего в 2003–2012 годах, и политических должностных лиц этого режима».

Комиссия работала весной и летом 2025 года, а итоговое заключение опубликовала в сентябре того же года.

Именно в отчете комиссии Теи Цулукиани говорится о насилии в тюрьмах со стороны представителей прежней власти. Там же идет речь о нарушении тайны частной жизни: комиссия пришла к выводу, что ЕНД нарушало право на частную жизнь посредством сбора скрытых аудио- и видеозаписей.

В заключении также упоминаются коррупция, рэкет бизнеса, ущемление свободы СМИ, а также посягательство на территориальную целостность Грузии и контакты с Россией.