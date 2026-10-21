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Грузия Online
Политика

Совместное заявление грузинских НПО о запрете оппозиции

19 организаций гражданского общества Грузии выступили с совместным заявлением в связи с рассмотрением в Конституционном суде иска правящей партии «Грузинская мечта» с требованием запретить пять основных оппозиционных партий.

По оценке НПО, данный шаг является прямым продолжением недемократической и репрессивной политики правящей партии и представляет собой качественно новый, крайне тяжелый этап автократизации страны.

Иск касается пяти политических объединений: «Единого национального движения», «Коалиции за перемены», «Сильной Грузия — Лело», «Гахария за Грузию» и «Федералистов». Все они декларируют прозападный курс и выступают за сближение с США и Евросоюзом.

Как заявляют неправительственные организации, поданный иск абсолютно необоснован и противоречит как Конституции Грузии, так и фундаментальным стандартам Европейского суда по правам человека и Венецианской комиссии.

В частности, единственным т. н. доказательством истцов служит не имеющее юридической силы заключение временной следственной комиссии, которая была создана с грубым нарушением Конституции и регламента парламента.

Согласно заявлению, в иске такие легитимные демократические инструменты, как критика власти, парламентский бойкот, межпартийное сотрудничество, мирный протест и обращения к международным партнерам, манипулятивно приравнены к свержению конституционного строя.

Организации отмечают, что на парламентских выборах 2024 года, по официальным данным ЦИК, эти партии заручились поддержкой 784 830 граждан (почти 38% избирателей). Их запрет равносилен лишению сотен тысяч граждан права на политическое представительство.

«Это действие окончательно подорвет и без того пошатнувшееся общественное доверие к институту выборов, лишит всякого смысла будущие выборы, уничтожит перспективу мирной и демократической смены власти и официально оформит однопартийную диктатуру», — говорится в заявлении.

Неправительственные организации обращаются к трем основным адресатам:

Судьям Конституционного суда — действовать независимо, беспристрастно и в соответствии с Конституцией и стандартами защиты прав человека, учитывая важность сохранения политического плюрализма и свободы выбора.

Гражданам Грузии — не мириться с узакониванием однопартийного правления и с единой гражданской позиции защитить свое конституционное право самостоятельно избирать и мирным путем сменять власть в стране.

Международному сообществу и партнерам — внимательно следить за процессом в Конституционном суде и его возможным влиянием на демократическую среду в стране.

Совместное заявление подписали:

  1. Международное общество за справедливые выборы и демократию (ISFED)
  2. Фонд гражданского общества (Civil Society Foundation)
  3. Transparency International Georgia
  4. Ассоциация молодых юристов Грузии
  5. Центр социальной справедливости
  6. Институт развития свободы информации (IDFI)
  7. Институт исследования демократии (DRI)
  8. «Права Грузия» (Rights Georgia)
  9. Sapari
  10. Европейский фонд (Europe Foundation)
  11. Европейско-грузинский институт (EGI)
  12. Восточноевропейский центр многопартийной демократии (EECMD)
  13. «Партнерство за права человека» (PHR)
  14. Фонд исследований стратегии и международных отношений Грузии (Фонд Рондели)
  15. Центр по правам человека (HRC)
  16. Tbilisi Pride
  17. Группа поддержки женских инициатив (WISG)
  18. Академия будущего Грузии
  19. Центр психосоциальной и медицинской реабилитации жертв пыток (GCRT)

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