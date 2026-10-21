Совместное заявление грузинских НПО о запрете оппозиции
19 организаций гражданского общества Грузии выступили с совместным заявлением в связи с рассмотрением в Конституционном суде иска правящей партии «Грузинская мечта» с требованием запретить пять основных оппозиционных партий.
По оценке НПО, данный шаг является прямым продолжением недемократической и репрессивной политики правящей партии и представляет собой качественно новый, крайне тяжелый этап автократизации страны.
Иск касается пяти политических объединений: «Единого национального движения», «Коалиции за перемены», «Сильной Грузия — Лело», «Гахария за Грузию» и «Федералистов». Все они декларируют прозападный курс и выступают за сближение с США и Евросоюзом.
Как заявляют неправительственные организации, поданный иск абсолютно необоснован и противоречит как Конституции Грузии, так и фундаментальным стандартам Европейского суда по правам человека и Венецианской комиссии.
В частности, единственным т. н. доказательством истцов служит не имеющее юридической силы заключение временной следственной комиссии, которая была создана с грубым нарушением Конституции и регламента парламента.
Согласно заявлению, в иске такие легитимные демократические инструменты, как критика власти, парламентский бойкот, межпартийное сотрудничество, мирный протест и обращения к международным партнерам, манипулятивно приравнены к свержению конституционного строя.
Организации отмечают, что на парламентских выборах 2024 года, по официальным данным ЦИК, эти партии заручились поддержкой 784 830 граждан (почти 38% избирателей). Их запрет равносилен лишению сотен тысяч граждан права на политическое представительство.
«Это действие окончательно подорвет и без того пошатнувшееся общественное доверие к институту выборов, лишит всякого смысла будущие выборы, уничтожит перспективу мирной и демократической смены власти и официально оформит однопартийную диктатуру», — говорится в заявлении.
Неправительственные организации обращаются к трем основным адресатам:
Судьям Конституционного суда — действовать независимо, беспристрастно и в соответствии с Конституцией и стандартами защиты прав человека, учитывая важность сохранения политического плюрализма и свободы выбора.
Гражданам Грузии — не мириться с узакониванием однопартийного правления и с единой гражданской позиции защитить свое конституционное право самостоятельно избирать и мирным путем сменять власть в стране.
Международному сообществу и партнерам — внимательно следить за процессом в Конституционном суде и его возможным влиянием на демократическую среду в стране.
Совместное заявление подписали:
- Международное общество за справедливые выборы и демократию (ISFED)
- Фонд гражданского общества (Civil Society Foundation)
- Transparency International Georgia
- Ассоциация молодых юристов Грузии
- Центр социальной справедливости
- Институт развития свободы информации (IDFI)
- Институт исследования демократии (DRI)
- «Права Грузия» (Rights Georgia)
- Sapari
- Европейский фонд (Europe Foundation)
- Европейско-грузинский институт (EGI)
- Восточноевропейский центр многопартийной демократии (EECMD)
- «Партнерство за права человека» (PHR)
- Фонд исследований стратегии и международных отношений Грузии (Фонд Рондели)
- Центр по правам человека (HRC)
- Tbilisi Pride
- Группа поддержки женских инициатив (WISG)
- Академия будущего Грузии
- Центр психосоциальной и медицинской реабилитации жертв пыток (GCRT)
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