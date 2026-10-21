Совместное заявление грузинских НПО о запрете оппозиции

Иск касается пяти политических объединений: «Единого национального движения», «Коалиции за перемены», «Сильной Грузия — Лело», «Гахария за Грузию» и «Федералистов». Все они декларируют прозападный курс и выступают за сближение с США и Евросоюзом.

По оценке НПО, данный шаг является прямым продолжением недемократической и репрессивной политики правящей партии и представляет собой качественно новый, крайне тяжелый этап автократизации страны.

19 организаций гражданского общества Грузии выступили с совместным заявлением в связи с рассмотрением в Конституционном суде иска правящей партии «Грузинская мечта» с требованием запретить пять основных оппозиционных партий.

Как заявляют неправительственные организации, поданный иск абсолютно необоснован и противоречит как Конституции Грузии, так и фундаментальным стандартам Европейского суда по правам человека и Венецианской комиссии.

В частности, единственным т. н. доказательством истцов служит не имеющее юридической силы заключение временной следственной комиссии, которая была создана с грубым нарушением Конституции и регламента парламента.

Согласно заявлению, в иске такие легитимные демократические инструменты, как критика власти, парламентский бойкот, межпартийное сотрудничество, мирный протест и обращения к международным партнерам, манипулятивно приравнены к свержению конституционного строя.

Организации отмечают, что на парламентских выборах 2024 года, по официальным данным ЦИК, эти партии заручились поддержкой 784 830 граждан (почти 38% избирателей). Их запрет равносилен лишению сотен тысяч граждан права на политическое представительство.

«Это действие окончательно подорвет и без того пошатнувшееся общественное доверие к институту выборов, лишит всякого смысла будущие выборы, уничтожит перспективу мирной и демократической смены власти и официально оформит однопартийную диктатуру», — говорится в заявлении.

Неправительственные организации обращаются к трем основным адресатам:

Судьям Конституционного суда — действовать независимо, беспристрастно и в соответствии с Конституцией и стандартами защиты прав человека, учитывая важность сохранения политического плюрализма и свободы выбора.

Гражданам Грузии — не мириться с узакониванием однопартийного правления и с единой гражданской позиции защитить свое конституционное право самостоятельно избирать и мирным путем сменять власть в стране.

Международному сообществу и партнерам — внимательно следить за процессом в Конституционном суде и его возможным влиянием на демократическую среду в стране.

Совместное заявление подписали: