Ника Гварамия: Конституционный иск – это приговор, который «Грузинская мечта» вынесла сама себе

«Конституционный иск — это исторический документ о том, как предать родину. Таков приговор, который „Грузинская мечта“ вынесла сама себе», — заявил лидер коалиции «За перемены» Ника Гварамия в Батуми, где началось заседание Конституционного суда.

По словам Гварамия, этот иск и его последствия заведут страну в тупик.

«В целом я не сторонник упразднения партий и такой формы контроля, но если в соответствии с Конституцией Грузии что-либо может считаться основанием для ликвидации партии и привлечения отдельных лиц к ответственности, то это вероятные последствия удовлетворения данного иска.

Результатом станет не только отправка в тюрьму Гварамия, Мелия, Хоштария, Саакашвили, Джапаридзе или кого-либо ещё. Мы выйдем из этой тюрьмы, но из тупика, в который Грузию заведёт удовлетворение этого иска, страна, возможно, уже не сможет выбраться», — заявил Гварамия.