В Батуми на фоне рассмотрения иска о запрете партий у Конституционного суда проходит акция
У здания Конституционного суда Грузии в Батуми представители оппозиционных партий и их сторонники проводят акцию протеста.
Собравшиеся у Конституционного суда опротестовывают рассмотрение иска о запрете политических партий.
По словам участников акции, иском, представленным в Конституционном суде, Бидзина Иванишвили окончательно отдаляет Грузию от цивилизованного мира. По их мнению, существует опасность того, что пленум Конституционного суда примет решение в пользу властей и «похоронит демократию в стране».
Участники акции установили у здания суда монитор и в прямом эфире наблюдают за ходом заседания. Параллельно на месте звучат политические заявления.
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