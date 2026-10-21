В Батуми на фоне рассмотрения иска о запрете партий у Конституционного суда проходит акция

У здания Конституционного суда Грузии в Батуми представители оппозиционных партий и их сторонники проводят акцию протеста.

Собравшиеся у Конституционного суда опротестовывают рассмотрение иска о запрете политических партий.

По словам участников акции, иском, представленным в Конституционном суде, Бидзина Иванишвили окончательно отдаляет Грузию от цивилизованного мира. По их мнению, существует опасность того, что пленум Конституционного суда примет решение в пользу властей и «похоронит демократию в стране».

Участники акции установили у здания суда монитор и в прямом эфире наблюдают за ходом заседания. Параллельно на месте звучат политические заявления.