«Национальное движение» требует отвода полного состава пленума Конституционного суда

«Единое национальное движение» требует отвода пленума Конституционного суда в полном составе.

Об этом заявила представитель партии Анна Цитлидзе на заседании Конституционного суда, где рассматривается иск о признании партий неконституционными.

«У «Единого национального движения» будет несколько ходатайств. Мы требуем отвода полного состава, и наше обоснование в следующем: Конституционный суд в том составе судей, которые здесь представлены, не является ни свободным, ни справедливым и не действует в соответствии с Конституцией Грузии. Поскольку принятие к производству даже самого этого иска, который не имеет никакого отношения к правовым процессам и полностью политический, является нарушением Конституции Грузии. Кроме того, важна биографии судей Конституционного суда, представленных здесь, чтобы граждане увидели, насколько свободно, справедливо и в действительности в соответствии с Конституцией Грузии эти судьи могут принять важнейшее решение, направленное не только на запрет политических партий, но и представляющее собой решение, принятое Кремлём против суверенитета и свободы Грузии», — заявила Анна Цитлидзе.

Председатель Конституционного суда Реваз Надарая ответил политику во время заседания и призвал её использовать не политическую, а юридическую лексику.