«Лело — Сильная Грузия» ходатайствует об отводе трех судей Конституционного суда

«Лело — Сильная Грузия» выдвинула ходатайство об отводе трех судей Конституционного суда.

Как пояснил представитель «Лело» Кахи Самхарадзе в ходе заседания, один из судей, отвода которого требует партия, Васил Роинишвили участвовал в деле сержанта Роина Шавадзе в качестве вышестоящего прокурора.

«Мы требуем отвода трёх судей. Это необходимо особенно для того, чтобы суд не счел это обструкцией суда, что он не мог бы рассмотреть дело. Мы понимаем, что на сегодняшний день в суде 7 членов, но должно быть 9, однако это не проблема стороны-ответчика, что Конституционный суд сегодня не в полном составе. Мы заявляем отвод Василу Роинишвили, члену Конституционного суда, который должен рассматривать это дело. В иске указано конкретное дело, в котором он участвовал при рассмотрении в общих судах. Я имею в виду дело сержанта Роина Шавадзе. В данном конкретном случае очевидно, что Васил участвовал в рассмотрении этого дела в качестве вышестоящего прокурора. Соответственно, это вызывает сомнения в его независимости и беспристрастности. Этого вполне достаточно, чтобы в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 статьи 46 Органического закона Грузии «О Конституционном суде Грузии» у нас возникли сомнения касательно его беспристрастности.

Кроме того, мы также заявляем ходатайство об отводе двух недавно назначенных членов — Гоги Кикилашвили и Серго Метопишвили. Эти два новых судьи были назначены через три дня после подачи конституционного иска 24 сентября», — заявил Кахи Самхарадзе.