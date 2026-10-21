Спецпредставителем премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией назначен Георгий Зурабашвили
Георгий Зурабашвили назначен специальным представителем премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией. Об этом премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил на брифинге, состоявшемся в администрации правительства.
Как отметил Кобахидзе, мирное урегулирование конфликта с Россией, развитие существующих торгово-экономических отношений и ведение диалога по гуманитарным вопросам являются одним из важных приоритетов Грузии.
«Мирное урегулирование конфликта с Российской Федерацией, сохранение и развитие существующих торгово-экономических отношений, а также постоянный диалог по гуманитарным вопросам — один из важнейших приоритетов нашей страны. В условиях отсутствия дипломатических отношений между Грузией и Российской Федерацией, наряду с Женевским форматом, должность специального представителя премьер-министра имеет ключевое значение для выполнения этих задач.
Господин Георгий Зурабашвили — весьма опытный дипломат. На протяжении многих лет он занимал различные высокие должности на государственной службе: в Министерстве иностранных дел руководил различными департаментами, а также был чрезвычайным и полномочным послом. В 2024 году он был назначен заместителем министра иностранных дел Грузии, а 1 июля 2025 года — первым заместителем министра иностранных дел.
Мы уверены, что господин Георгий Зурабашвили благодаря своим знаниям и опыту наилучшим образом справится с задачами, возложенными на специального представителя премьер-министра», — заявил Кобахидзе.
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