Спецпредставителем премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией назначен Георгий Зурабашвили

Георгий Зурабашвили назначен специальным представителем премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией. Об этом премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил на брифинге, состоявшемся в администрации правительства.

Как отметил Кобахидзе, мирное урегулирование конфликта с Россией, развитие существующих торгово-экономических отношений и ведение диалога по гуманитарным вопросам являются одним из важных приоритетов Грузии.

«Мирное урегулирование конфликта с Российской Федерацией, сохранение и развитие существующих торгово-экономических отношений, а также постоянный диалог по гуманитарным вопросам — один из важнейших приоритетов нашей страны. В условиях отсутствия дипломатических отношений между Грузией и Российской Федерацией, наряду с Женевским форматом, должность специального представителя премьер-министра имеет ключевое значение для выполнения этих задач.