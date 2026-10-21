ЕНД ходатайствует о вызове в КС Михаила Саакашвили и Левана Хабеишвили в качестве свидетелей

Член «Единого национального движения» Анна Цитлидзе на заседании Конституционного суда выступила с ходатайством о вызове в качестве свидетелей третьего президента Грузии Михаила Саакашвили и председателя политсовета «Национального движения» Левана Хабеишвили.

Соответствующее ходатайство она внесла во время судебного заседания.

«Поскольку иск касается периода с 2003 по 2012 год и периода с 2012 года по настоящее время, мы требуем вызвать в качестве свидетеля Михаила Саакашвили, поскольку главной целью этого иска является Михаил Саакашвили, который в те годы был президентом. Мне особенно интересно, какие вопросы задаст Тенгиз Шарманашвили, который во время президентства Михаила Саакашвили, которого сейчас обвиняют этим иском, являлся назначенным им послом, или Георгий Кахиани, который во времена «Национального движения» представлял избирательный штаб Давида Сакварелидзе.

Первым, кого мы требуем вызвать в качестве свидетеля, является Михаил Саакашвили. Второй — Леван Хабеишвили, как председатель политсовета «Единого национального движения», особенно в связи с периодом с 2012 года по настоящее время. Он председатель политсовета двух созывов. Соответственно, его позиция относительно этих лет, а тем более позиция Михаила Саакашвили относительно периода от «Революции роз» до 2012 года включительно, имеет существенное значение, чтобы граждане Грузии могли увидеть и понять», — заявила Цитлидзе.