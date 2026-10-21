Кобахидзе: Мы увидели необходимость повторного назначения спецпредставителя

По словам Ираклия Кобахидзе, под руководством Александра Цуладзе «было сделано многое», однако они увидели, «что дополнительно очень важно наличие должности спецпредставителя, и с учетом практики приняли окончательное решение».

После Зураба Абашидзе у Грузии не было специального представителя с Россией. Руководителем Секции интересов Грузии при Посольстве Швейцарской Конфедерации в России 17 декабря 2025 года был назначен Александр Цуладзе, который до этого являлся министром образования.

«После этого мы сделали акцент на секции, которая действует в швейцарском дипломатическом представительстве, и, как вам известно, бывший член правительства был назначен нашим представителем в секции — господин Алеко Цуладзе. Акцент делался на секции. За последнее время под непосредственным руководством господина Алеко было сделано очень многое, однако за этот период мы увидели, что дополнительно очень важно наличие должности спецпредставителя и назначение должностного лица, соответственно, с учетом практики мы приняли окончательное решение о назначении спецпредставителя», — заявил Ираклий Кобахидзе.

На вопрос журналиста, не связано ли это назначение с российским эмбарго против ряда грузинских компаний, Кобахидзе ответил:

«На самом деле никакой новый этап не начинается, до этого секция работала активно, наша секция в Посольстве Швейцарии, и мы еще раз увидели необходимость того, чтобы параллельно с работой секции вновь был назначен спецпредставитель. У нас есть конкретные задачи: это мирное урегулирование конфликта, что является одним из наших политических приоритетов, это постоянное поддержание гуманитарных отношений и это развитие торгово-экономических отношений. По всем трем направлениям предстоит активная работа. Женевский формат существует и работа продолжается, секция продолжает работу, однако наряду с этим мы увидели необходимость повторного назначения спецпредставителя и приняли это решение. У восстановления дипломатических отношений есть свой барьер, эта данность не изменилась, соответственно, не изменилось и наше отношение», — заявил он.

Георгий Зурабашвили имеет многолетнюю дипломатическую карьеру — он руководил Департаментом Европы Министерства иностранных дел, был послом и посланником в Ирландии; в 2012–2013 годах руководил фондом «Вызовы тысячелетия — Грузия»; в 2005–2012 годах он являлся начальником Департамента протокола Канцелярии Правительства Грузии.