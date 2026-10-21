Мэрия Тбилиси решила реформировать горячую линию

Мэр Тбилиси Каха Каладзе поручил подготовить реформу горячей линии мэрии. По его словам, линия должна стать гибче, а проблемы горожан нужно решать быстрее.

Проблемы. На заседании столичного муниципалитета Каладзе рассказал, что недавно встречался с главами муниципальных служб и сотрудниками горячей линии. По его словам, у линии есть проблемы, которые нужно срочно решить.

Одна из них — звонки, которые не относятся к работе линии. Горожане звонят по поводу приватизации, частных споров, регистрации земли, спорта и культуры. По многим вопросам нужно писать официальное обращение в мэрию или районную администрацию. Операторы отвечают на все звонки, и линия перегружается. Каладзе считает, что жители должны знать, по каким вопросам туда звонить.