Мэрия Тбилиси решила реформировать горячую линию
Мэр Тбилиси Каха Каладзе поручил подготовить реформу горячей линии мэрии. По его словам, линия должна стать гибче, а проблемы горожан нужно решать быстрее.
Проблемы. На заседании столичного муниципалитета Каладзе рассказал, что недавно встречался с главами муниципальных служб и сотрудниками горячей линии. По его словам, у линии есть проблемы, которые нужно срочно решить.
Одна из них — звонки, которые не относятся к работе линии. Горожане звонят по поводу приватизации, частных споров, регистрации земли, спорта и культуры. По многим вопросам нужно писать официальное обращение в мэрию или районную администрацию. Операторы отвечают на все звонки, и линия перегружается. Каладзе считает, что жители должны знать, по каким вопросам туда звонить.
Цифры. С начала 2026 года на горячую линию поступило 367 тысяч звонков, за весь 2025-й — около 465 тысяч. Больше всего обращений было по здравоохранению и соцобеспечению (больше 71 тысячи) и по городскому развитию и транспорту (около 63 тысяч), сообщил Каладзе.
Номер горячей линии мэрии Тбилиси — 2 72 22 22. 🔗
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