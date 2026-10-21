Саакашвили: Мы должны заявить миру и доказать, что мы, грузины, не рождены быть угнетенными

«Так называемый процесс проходит в бывшей резиденции сепаратистского пророссийского феодала в Аджарии, которого мы изгнали из этой резиденции 6 мая 2004 года — я и достойное, уважающее себя общество Аджарии. Это положило начало возвращению Батуми и Аджарии под юрисдикцию Грузии, за чем последовали невиданные ранее развитие и процветание.

По его словам, так называемый процесс проходит в бывшей резиденции сепаратистского пророссийского феодала в Аджарии.

«Сегодня т.н Конституционный суд начинает процесс якобы запрета партий, а на самом деле — оформления окончательного превращения Грузии в раболепную страну. Это самый позорный процесс за двухтысячелетнюю историю Грузии», — пишет бывший президент Михаил Саакашвили в социальной сети.

Сегодня в этом Батуми, который мы сами превратили в процветающий город, судят Революцию роз, сумевшую вернуть Аджарию в конституционное пространство Грузии. Если бы не два Георгоба — 23 ноября 2003 года и 6 мая 2004 года, — то есть революции в остальной Грузии и в Аджарии, сегодня Аджария находилась бы в таком же положении, как Абхазия и Цхинвали: разрушенная и под русским сапогом.

И вот Россия устами Чорвилели говорит нам, что мы наказаны за то, что сорвали коварный план по захвату Аджарии Россией.

Нас судят русские за то, что в 2006 году мы не сломались, несмотря на российские санкции, и сделали Грузию полностью экономически независимой от России. Это достижение, которое Чорвилельский диктатор с замашками сельского тирана уже уничтожил, вновь втянув нас в губительную зависимость от России.

Я разместил Конституционный суд в бывшей резиденции Аслана, подчеркнув тем самым символическое значение возвращения Аджарии в конституционное пространство Грузии. Но вместо того, чтобы стать инструментом укрепления Грузии, в этом суде поселился дух Аслана Абашидзе, и теперь он намерен „юридически“ переписать историю Грузии и её генетический код.

Иванишвили их устами скажет нам, что свобода и стремительное развитие Грузии неприемлемы, что интеграция в Европу (а ведь Конституционный суд стоит на площади Европы в Батуми) совершенно неприемлема. Что сопротивление грузин захватчикам неприемлемо, поскольку грузины якобы рождены для угнетения.

Поэтому этому так называемому процессу мы должны противопоставить народный процесс. Мы должны громко, на весь мир заявить и своими действиями доказать, что грузины не рождены для угнетения и рабства, что мы гордимся героизмом и борьбой наших предков, никому не позволим переписывать нашу славную историю и никто не заставит нас отказаться от борьбы за свободу. Никто не сможет унизить и поработить нас.

Мы — достойный и гордый народ, рождённый для победы, свободы и успеха, а не для превращения в частную собственность одной семьи и иностранного государства. Слава нашим героям! Слава нашей борьбе! Слава свободной и непокорённой Грузии!» — пишет Михаил Саакашвили.